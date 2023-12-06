"Люди окажутся в ловушке на мосту": что должно случиться, чтобы Эстония закрыла границу с РФ?

Руководитель Бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель рассказал Rus.Postimees, что сейчас происходит на нарвской границе и в ее окрестностях, а также что должно случиться, чтобы Эстония по примеру Финляндии приняла решение полностью закрыть границу.
Начиная с 16 ноября пограничники в Нарве не пропустили через границу 35 лиц из третьих стран, в основном из Сирии и Сомали. "Эти 35 человек сами по себе не являются тем количеством, с которым эстонское государство не может справиться. Суть вопроса в том, направила ли Россия в Эстонию группу людей, чтобы подорвать возможности эстонского пограничного контроля", - сказал Пургель.
Он пояснил, что сам факт целенаправленной отправки в Эстонию этих людей является признаком опасности и поэтому нарвские пограничники готовы к любому развитию событий.
"Если против нас будет совершена миграционная атака, которая независимо от размера группы подорвет наши возможности по охране границы, мы должны будем действовать соответствующим образом", - сказал руководитель Бюро погранохраны Идаской префектуры.
Все зависит от России
Пока российская сторона не препятствовала возвращению в страну тех лиц, которых эстонские пограничники развернули на границе. Пургель сказал, что это и является причиной, почему нарвский погранпункт пока еще остается открытым. Однако если россияне решат не впускать граждан третьих стран обратно, все может резко измениться.
"В таком случае они окажутся в ловушке на мосту. При сегодняшних погодных условиях существует явный риск для их жизни. Если мы увидим, что Россия применяет такую тактику, мы должны будем действовать решительно", - заявил Пургель.
По данным полиции, все развернутые на границе иностранцы имеют визу или вид на жительство в России. Они также находятся в РФ уже продолжительное время, из чего можно полагать, что их жизни там ничего не угрожает. То есть они не имеют основания для получения убежища в Эстонии.
Если возникнет необходимость, как быстро можно будет закрыть границу? "С момента принятия решения это будет очень быстро. Это означает, что у нас есть люди и необходимые барьеры будут быстро установлены. Здесь речь идет скорее о минутах", - ответил Пургель.
Видео: Ситуация на эстонско-российской границе
Стоит отметить, что во вторник, 5 декабря, на нарвском погранпункте обстановка была спокойной. Последний раз попытка миграционного давления произошла 1 декабря, когда в Эстонию попытались попасть четыре гражданина Сирии. Спокойно и на реке Нарове, где пограничники пока не фиксировали миграционного давления. Между Нарвой и Нарва-Йыэсуу судно пограничников регулярно ломает лед, чтобы усложнить возможные попытки нелегального пересечения границы по реке.
"Нет необходимости контролировать всю Нарову, поскольку мы проанализировали, где вообще возможно нелегально пересечь границу", - объяснил Пургель.
30 ноября Финляндия закрыла все погранпункты с Россией на две недели. По словам главы Министерства внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, госсовет обязал временно закрыть все пункты пересечения восточной границы и сосредоточить прием заявлений о предоставлении убежища в аэропорту на период 30.11.–13.12.2023. Однако железнодорожный пункт Вайниккала, через который следуют грузоперевозки, останется в это время открытым.
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