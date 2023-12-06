"Люди окажутся в ловушке на мосту": что должно случиться, чтобы Эстония закрыла границу с РФ?

"В таком случае они окажутся в ловушке на мосту. При сегодняшних погодных условиях существует явный риск для их жизни. Если мы увидим, что Россия применяет такую тактику, мы должны будем действовать решительно", - заявил Пургель.

Все готово для полного закрытия границы. Фото: Sander Ilvest

По данным полиции, все развернутые на границе иностранцы имеют визу или вид на жительство в России. Они также находятся в РФ уже продолжительное время, из чего можно полагать, что их жизни там ничего не угрожает. То есть они не имеют основания для получения убежища в Эстонии.

Если возникнет необходимость, как быстро можно будет закрыть границу? "С момента принятия решения это будет очень быстро. Это означает, что у нас есть люди и необходимые барьеры будут быстро установлены. Здесь речь идет скорее о минутах", - ответил Пургель.

Видео: Ситуация на эстонско-российской границе

Стоит отметить, что во вторник, 5 декабря, на нарвском погранпункте обстановка была спокойной. Последний раз попытка миграционного давления произошла 1 декабря, когда в Эстонию попытались попасть четыре гражданина Сирии. Спокойно и на реке Нарове, где пограничники пока не фиксировали миграционного давления. Между Нарвой и Нарва-Йыэсуу судно пограничников регулярно ломает лед, чтобы усложнить возможные попытки нелегального пересечения границы по реке.

"Нет необходимости контролировать всю Нарову, поскольку мы проанализировали, где вообще возможно нелегально пересечь границу", - объяснил Пургель.

30 ноября Финляндия закрыла все погранпункты с Россией на две недели. По словам главы Министерства внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, госсовет обязал временно закрыть все пункты пересечения восточной границы и сосредоточить прием заявлений о предоставлении убежища в аэропорту на период 30.11.–13.12.2023. Однако железнодорожный пункт Вайниккала, через который следуют грузоперевозки, останется в это время открытым.

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