Атаки хуситов в Красном море: что ждет торговые перевозки?

Ущерб мировому судоходству от пиратства

В ООН подсчитали, что пиратство обходится мировому судоходству в 12 миллиардов долларов в год. По данным Центра сообщений о пиратстве Международного морского бюро, в 2022 году по всему миру было зафиксировано 115 случаев пиратства и вооруженных разбойных нападений. Это меньше, чем в предыдущем году.

Половина нападений на суда в 2022 году произошла в Юго-Восточной Азии, особенно уязвим в этом отношении был Сингапурский пролив. Проблемными регионами являются также Южная и Центральная Америка и моря у побережья Нигерии, Ганы и Анголы.

Димитрис Маниатис полагает, что в ближайшее время число нападений хуситов на связанные с Израилем торговые суда в Красном море увеличится. "Мы ожидаем, что это произойдет снова. Они показали, что могут делать это, и они стремятся привлечь внимание СМИ. У них есть информация об израильских кораблях. Они знают, что делают. Связанные с Израилем суда станут мишенями. Это очень просто отследить", - считает эксперт.

И действительно, лидер "Ансар Аллах" Абдул Малик аль-Хути заявил, что эта группировка ищет израильские суда в Красном море - даже те, на которых нет израильского флага.

Насколько опасны хуситы для торгового судоходства?