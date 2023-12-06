Сугроб на колесах: во сколько обойдется латвийцам поездка на неочищенном авто?

В Рижской муниципальной полиции поясняют, что ехать с сугробом на крыше, что подвергает опасности других участников дорожного движения, опасно и за это водителя могут оштрафовать на сумму до 350 евро. Если ночью выпал сильный снег, автовладельцу недостаточно почистить утром только стекла и переднюю часть автомобиля.

В Госполиции пояснили, что содержание транспортных средств в столице зимой определяется обязательными правилами Рижской думы - владельцы автомобилей при парковке транспортных средств на улицах или во дворах столицы более чем на три дня должны следить за тем, чтобы территория вокруг авто была очищена от снега в той мере, чтобы снег не мешал движению пешеходов и транспорта, в том числе такого, который занимается очисткой улиц от снега.

За неисполнение этих требований выносится предупреждение или налагается штраф: для физических лиц - до 350 евро, для юридических - до 1400 евро.

В регламенте Кабмина указано, что водитель транспортного средства должен сделать все возможное, чтобы не подвергать опасности других участников дорожного движения, особенно наименее защищенных - пешеходов и велосипедистов.

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