Сугроб на машине: во сколько обойдется латвийцам поездка на неочищенном авто?

Последние несколько недель в Латвии почти каждый день шел сильный снег, что, конечно, создало нагрузку для всех участников дорожного движения, особенно для владельцев транспортных средств. Стоит помнить, что перед началом движения личное авто необходимо очистить, иначе можно получить штраф.
В Рижской муниципальной полиции поясняют, что ехать с сугробом снега на крыше, что подвергает опасности других участников дорожного движения, опасно и за это водителя могут оштрафовать на сумму до 350 евро. Если ночью выпал сильный снег, автовладельцу недостаточно почистить утром только стекла и переднюю часть автомобиля.
В Госполиции пояснили, что содержание транспортных средств в столице зимой определяется обязательными правилами Рижской думы - владельцы автомобилей при парковке транспортных средств на улицах или во дворах столицы более чем на три дня должны следить за тем, чтобы территория вокруг авто была очищена от снега в той мере, чтобы снег не мешал движению пешеходов и транспорта, в том числе такого, который занимается очисткой улиц от снега.
За неисполнение этих требований выносится предупреждение или налагается штраф: для физических лиц - до 350 евро, для юридических - до 1400 евро.
В регламенте Кабмина указано, что водитель транспортного средства должен сделать все возможное, чтобы не подвергать опасности других участников дорожного движения, особенно наименее защищенных - пешеходов и велосипедистов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!