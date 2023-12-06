Грядет оттепель: прогноз синоптиков на ближайшие дни

В ближайшие несколько дней небо будет затянуто облаками. Во многих районах ожидается небольшой снег. Ветер слабый или умеренный с юго-востока.

Температура воздуха ожидается в основном в пределах -2...-10 градусов, на востоке - до -14 градусов.

Последний день недели будет самым холодным, с резким юго-восточным ветром.

В понедельник, 11 декабря, в Латвию придет циклон, возможны осадки в виде снега. На следующей неделе станет теплее и по всей стране возможны оттепель и осадки. На дорогах усилится гололедица.

Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, с приближением Рождества вернутся устойчивые морозы и вся страна будет покрыта снегом.

Галерея: Снег в Риге

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