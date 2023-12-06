Киев: без военной помощи США Украина рискует проиграть войну

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак предупредил, что без новых поставок военной помощи США его страна рискует проиграть войну против России.
Ермак сказал, что существует "огромный риск" того, что Украина может проиграть войну, если поддержка США не будет продолжена. "Нам будет трудно удержаться на тех же позициях и просто выжить", - сказал Ермак во вторник, 5 декабря, выступая в Институте мира США в Вашингтоне.
Заявление Ермака прозвучало в тот момент, когда в понедельник Белый дом возобновил усилия по обеспечению дополнительной помощи Украине. В то же время Конгресс по-прежнему не приблизился к достижению компромиссного соглашения, которое позволило бы продолжить финансирование военных усилий Киева.
Если Конгрессу США не удастся договориться о новом финансировании Киева до конца года, это серьезно ограничит возможности Украины на поле боя, предупредила законодателей в понедельник глава бюджета Белого дома.
Время оказать поддержку Украине в ее войне против российской агрессии быстро истекает, заявила директор Управления и бюджета Белого дома Шаланда Янг в письме спикеру Палаты представителей.
Президент США Джо Байден в октябре обратился к Конгрессу с просьбой одобрить финансирование национальной безопасности в размере 106 миллиардов долларов, включая поддержку Украины и Израиля в их войне с ХАМАС.
Конгресс уже несколько месяцев парализован внутренней борьбой в Республиканской партии, а крайне правые законодатели выступают против дальнейшей поддержки Киева.
Как заявила Янг в письме, если не удастся договориться о новом финансировании, текущие военные успехи Украины окажутся под угрозой, а вероятность военных побед России увеличится.
"Это не проблема следующего года. Время помочь демократической Украине в борьбе с российской агрессией - сейчас. Пришло время Конгрессу действовать", - подчеркнула она.
Галерея: Украина, ноябрь 2023 г.
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