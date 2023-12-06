Как влиять на жизнь самоуправлений? О возможностях каждого латвийца рассказывает общество Delna

1 января 2023 года вступил в силу новый закон О самоуправлениях, предусматривающий и подробно разъясняющий разные способы участия в жизни самоуправления жителей - коллективное заявление, советы жителей, бюджет соучастия, публичное обсуждение. "Общество за открытость - Delna" в повседневной работе, общаясь с принимающими решения в самоуправлениях, с гражданской общественностью, жителями и СМИ, критично взглянуло на эти способы гражданского участия и разъясняет, в каких случаях конкретный способ применим, и какую обратную связь ждать от самоуправления.
Как RUS TVNET сообщили в Delna, жителям важно осознавать и понимать, что посредством коллективных заявлений, публичных обсуждений, используя совет жителей, дошедшие до самоуправления вопросы не обязательны для принимающих решения, но они обязательны для рассмотрения на заседании думы. Принимающим решения это помогает познать и понять потребности и заботы жителей.
Используя коллективное заявление, жители могут добиться включения в распорядок дня думы существенных, по мнению жителей, вопросов, требующих решения или улучшения. До сих пор при помощи коллективных заявлений актуализировались разные вопросы, например призыв не разрешить строительство какого-либо сооружения, создать в городе новый маршрут общественного транспорта, создать прогулочные тропы для любимцев животных и другое.
"Чтобы увеличилось гражданское участие, интерес и желание жителей включиться в работу самоуправления и в надзор над его деятельностью, надо разъяснять для более широкой общественности, как предоставленные этими способами возможности, так и то, как пользоваться ими в коммуникации с самоуправлением”, - акцентирует руководитель проектов и защиты интересов Delna Агния Бируле.
При помощи публичного обсуждения жители выражают мнение о каком-либо важном для местной общины вопросе, и для самоуправления это является возможностью выяснить мнение общественности в вопросах, затрагивающих интересы общества. Delna акцентирует, что дума может установить минимально требуемое для публичного обсуждения количество жителей, и это количество, если такое определено, можно найти в положении каждого самоуправления.
Delna уже летом 2023 года озвучила свое заключение по проекту положения Рижского самоуправления, где для инициирования публичного обсуждения планировалось установить требование сбора 20 000 подписей жителей. По мнению Delna, такое количество жителей несоразмерно, необоснованно и противоречит определенной законом О самоуправлении цели соучастия общественности. Количество жителей должно быть гораздо меньше и должно приближаться количеству, установленному для подачи коллективного заявления.
Для обеспечения регулярного сотрудничества с жителями самоуправление может создать совет жителей. Он служит как представитель интересов жителей местной общины и в основном включается в решение вопросов развития территории самоуправления, способствуя взаимосотрудничеству и согласованным действиям жителей ради общего блага.
В свою очередь, осваивая бюджет соучастия и представляя идеи проектов, жители могут осуществить реальные проекты благоустройства и развития территории самоуправления в рамках конкретного бюджета. Самоуправление обязано в течение двух лет осуществить идеи бюджета соучастия, получившие наибольшую поддержку общественности, одновременно отчитываясь общественности за сделанное.
С 2025 года бюджет соучастия самоуправления обязательно должны осуществлять и для этого в бюджете самоуправления необходимо предусмотреть средства, размер которых определен в законе О самоуправлениях. Коллективное заявление, бюджет соучастия и вовлечение в советы жителей для жителей самоуправления доступны уже с 16-летнего возраста. В свою очередь, публичные обсуждения доступны с 18-летнего возраста.
Руководитель проектов и защиты интересов Delna Агния Бируле указывает: "Образовывая и предоставляя информационную поддержку, мы укрепляем тех активных жителей Латвии, кому не безразлично происходящее в самоуправлениях, и в то же время придаем смелости, вдохновляем менее активных жителей участвовать в вопросах развития своей общины и жизни самоуправления. Часто достаточно выражения мнения, подписывая какую-либо инициативу или представляя свою идею соучастия бюджета. Главное осознавать процесс соучастия и понимать, какой способ соучастия лучше использовать, и какую обратную связь ждать от самоуправления".
Осознанное использование способов гражданского соучастия однозначно способствует открытости и откровенности самоуправлений по отношению к жителям, соответствию предоставляемых услуг потребностям жителей, а также добропорядочности и ответственности в принимаемых решениях, затрагивающих вопросы территориального планирования и развития самоуправления, публичных расходов, и создают среду, в которой жителям жить, работать и отдыхать.
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