Как влиять на жизнь самоуправлений? О возможностях каждого латвийца рассказывает общество Delna

Delna уже летом 2023 года озвучила свое заключение по проекту положения Рижского самоуправления, где для инициирования публичного обсуждения планировалось установить требование сбора 20 000 подписей жителей. По мнению Delna, такое количество жителей несоразмерно, необоснованно и противоречит определенной законом О самоуправлении цели соучастия общественности. Количество жителей должно быть гораздо меньше и должно приближаться количеству, установленному для подачи коллективного заявления.

Для обеспечения регулярного сотрудничества с жителями самоуправление может создать совет жителей. Он служит как представитель интересов жителей местной общины и в основном включается в решение вопросов развития территории самоуправления, способствуя взаимосотрудничеству и согласованным действиям жителей ради общего блага.

В свою очередь, осваивая бюджет соучастия и представляя идеи проектов, жители могут осуществить реальные проекты благоустройства и развития территории самоуправления в рамках конкретного бюджета. Самоуправление обязано в течение двух лет осуществить идеи бюджета соучастия, получившие наибольшую поддержку общественности, одновременно отчитываясь общественности за сделанное.

С 2025 года бюджет соучастия самоуправления обязательно должны осуществлять и для этого в бюджете самоуправления необходимо предусмотреть средства, размер которых определен в законе О самоуправлениях. Коллективное заявление, бюджет соучастия и вовлечение в советы жителей для жителей самоуправления доступны уже с 16-летнего возраста. В свою очередь, публичные обсуждения доступны с 18-летнего возраста.

Руководитель проектов и защиты интересов Delna Агния Бируле указывает: "Образовывая и предоставляя информационную поддержку, мы укрепляем тех активных жителей Латвии, кому не безразлично происходящее в самоуправлениях, и в то же время придаем смелости, вдохновляем менее активных жителей участвовать в вопросах развития своей общины и жизни самоуправления. Часто достаточно выражения мнения, подписывая какую-либо инициативу или представляя свою идею соучастия бюджета. Главное осознавать процесс соучастия и понимать, какой способ соучастия лучше использовать, и какую обратную связь ждать от самоуправления".

Осознанное использование способов гражданского соучастия однозначно способствует открытости и откровенности самоуправлений по отношению к жителям, соответствию предоставляемых услуг потребностям жителей, а также добропорядочности и ответственности в принимаемых решениях, затрагивающих вопросы территориального планирования и развития самоуправления, публичных расходов, и создают среду, в которой жителям жить, работать и отдыхать.

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