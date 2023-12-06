"Что-то случилось в последний момент". Зеленский отменил обращение к сенаторам США

Лидер представителей Демократической партии в Сенате США Чак Шумер объявил об отмене видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к сенаторам США, сообщает "Медуза".
"Зеленский не смог к нам присоединиться... что-то произошло в последнюю минуту", - сказал Шумер, не назвав конкретной причины отмены обращения украинского президента.
Ожидалось, что 5 декабря Зеленский проинформирует Сенат США о развитии событий на украинском фронте и призовет продолжить поставки военной помощи Киеву.
6 декабря Сенат проголосует за новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов. Вечером во вторник Джо Байден назвал безумием возможное прекращение помощи Украине. "Неспособность поддержать Украину - это просто безумие. Это противоречит интересам США. Это просто неправильно". Ранее Белый дом предупредил, что деньги для военной помощи Украине могут закончиться уже до конца этого года.
Как пишет Русская служба BBC, брифинг по Украине в Сенате, на котором так и не состоялось выступление Зеленского, в итоге перерос в ожесточенный спор о мерах по укреплению границы США с Мексикой.
Несколько республиканцев покинули заседание досрочно. Они требуют, чтобы помощь Украине сочеталась с мерами по разрешению миграционного кризиса на границе США. Сенаторы были возмущены тем, что этот вопрос на встрече не обсуждался.
"На брифинге говорили о вещах, которые мы знаем, о которых можно прочитать в любой газете и которые были сказаны публично, - сказал репортерам сенатор от штата Юта Митт Ромни. - В том, что они описывают, нет ничего нового, и республиканцы говорят, что поддержка Украине нужна, но должна быть обеспечена и безопасность границы США".
Fox News со ссылкой на демократа Чака Шумера сообщил, что брифинг был сразу же "захвачен" республиканцами, которые решили выступить с речью о безопасности границ США, а не задавать вопросы об Украине. Сообщается, что один из сенаторов якобы громко возмущался тем, что докладчики не посещали границу с Мексикой.
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