"Что-то случилось в последний момент". Зеленский отменил обращение к сенаторам США

"Зеленский не смог к нам присоединиться... что-то произошло в последнюю минуту", - сказал Шумер, не назвав конкретной причины отмены обращения украинского президента.

Ожидалось, что 5 декабря Зеленский проинформирует Сенат США о развитии событий на украинском фронте и призовет продолжить поставки военной помощи Киеву.

6 декабря Сенат проголосует за новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов. Вечером во вторник Джо Байден назвал безумием возможное прекращение помощи Украине. "Неспособность поддержать Украину - это просто безумие. Это противоречит интересам США. Это просто неправильно". Ранее Белый дом предупредил, что деньги для военной помощи Украине могут закончиться уже до конца этого года.

Как пишет Русская служба BBC, брифинг по Украине в Сенате, на котором так и не состоялось выступление Зеленского, в итоге перерос в ожесточенный спор о мерах по укреплению границы США с Мексикой.