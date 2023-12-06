Условия передвижения по большим дорогам улучшились, но скользкие участки еще есть

Снег и лед затрудняют движение на главных и региональных дорогах страны в Курземе, Видземе, Латгале и Добельском регионе, однако состояние дорожного покрытия может меняться очень быстро.

Скользкие участки посыпаются противоскользящими материалами. Чтобы улучшить условия движения, сегодня утром в работах по обслуживанию дорог задействованы 63 единицы техники зимней техники VAS Latvijas autoceļu uzturētājs.

В минувшие сутки в Латвии в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 11 человек, сообщает Государственная полиция. Всего за 24 часа было зарегистрировано 152 дорожно-транспортных происшествия, в шести из них есть пострадавшие, в том числе два пешехода и один велосипедист.

Во вторник сотрудники полиции выявили 257 административных правонарушений в сфере дорожного движения, в том числе 62 случая превышения скорости и пять случаев агрессивного вождения. Только два водителя были пойманы за рулем в нетрезвом состоянии, возбуждено одно уголовное дело.

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