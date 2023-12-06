В России впервые осудили за "неотражение внезапной атаки ВСУ"

Военный суд в Москве судил подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова. Их признали виновными в "неподчинении правилам воинской обязанности, неспособности отразить внезапное нападение на российскую территорию".

Двое осужденных уже отбыли более половины своего тюремного срока, находясь в предварительном заключении. Это означает, что вскоре они смогут подать заявление об условно-досрочном освобождении.

Дело против Бондарева и Дмитракова было возбуждено весной 2022 года в связи с ракетным ударом Украины по территории Белгорода.

По данным "Коммерсанта", украинская армия совершила атаку на склад военной техники и боеприпасов в Белгородской области с применением ракет "Точка-У". В результате этого удара семь российских солдат были убиты и еще 43 получили ранения.

Дело Бондарева и Дмитракова рассматривалось в закрытом заседании. Они не признали своей вины.

"Коммерсант" утверждает, что это первый приговор за неотражение атаки украинской армии. Источники газеты указывают, что расследуются еще несколько подобных дел.

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