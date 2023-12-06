Трагедия в Польше: вырвавшийся преступник убил двух полицейских

Польскую общественность шокировал инцидент, произошедший в пятницу, 1 декабря, во Вроцлаве - двое полицейских везли задержанного в наручниках, однако тот вырвался и открыл в сторону правоохранителей огонь. Оба от полученных травм скончались в больнице, сообщает литовский портал 15min.lt.
Оба полицейских получили ранения в голову. Инцидент произошел около 22:30. Стражи порядка отправилась арестовать мужчину, приговоренного к шести месяцам тюремного заключения за мошенничество.
Видео: Задержанный мужчина, убивший двух полицейских в Польше
Местное издание Rzeczpospolita сообщает, что мужчину задержали в квартире. После этого правоохранители на автомобиле без опознавательных знаков отвезли его в участок.
"Он сидел впереди в наручниках. В какой-то момент в нескольких сотнях метров от отделения полиции он вырвался на свободу, вытащил пистолет и дважды выстрелил в двух полицейских", - пишет другое местное издание onet.pl.
Местное издание Gazeta.pl сообщает, что свидетель вызвал полицию, после чего в автомобиле были найдены раненые полицейские. Спасти их прибывшим медикам не удалось - в понедельник, 4 декабря, оба скончались от полученных травм.
Мужчину задержали через день после происшествия - в субботу, 2 декабря.
Польская общественность недоумевает, как могла произойти такая трагедия. Больше всего людей смущает то, как мужчина в наручниках смог освободить руки.
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