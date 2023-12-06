Трагедия в Польше: вырвавшийся преступник убил двух полицейских

Оба полицейских получили ранения в голову. Инцидент произошел около 22:30. Стражи порядка отправилась арестовать мужчину, приговоренного к шести месяцам тюремного заключения за мошенничество.

Видео: Задержанный мужчина, убивший двух полицейских в Польше

Местное издание Rzeczpospolita сообщает, что мужчину задержали в квартире. После этого правоохранители на автомобиле без опознавательных знаков отвезли его в участок.

"Он сидел впереди в наручниках. В какой-то момент в нескольких сотнях метров от отделения полиции он вырвался на свободу, вытащил пистолет и дважды выстрелил в двух полицейских", - пишет другое местное издание onet.pl.

Местное издание Gazeta.pl сообщает, что свидетель вызвал полицию, после чего в автомобиле были найдены раненые полицейские. Спасти их прибывшим медикам не удалось - в понедельник, 4 декабря, оба скончались от полученных травм.

Мужчину задержали через день после происшествия - в субботу, 2 декабря.

Польская общественность недоумевает, как могла произойти такая трагедия. Больше всего людей смущает то, как мужчина в наручниках смог освободить руки.

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