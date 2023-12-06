"Иначе нас ждут еще большие проблемы": Ринкевич заявил, что Латвия продолжит выступать за поддержку Украины

Он отметил, что сейчас дискуссии о поддержке Украины шире, чем в начале войны. Такие дискуссии ведутся и в США, где голосование по вопросу финансирования Украины было отложено по внутриполитическим соображениям.

"Похоже, что многие привыкли к войне и думают, что могут затягивать принятие решений о помощи на недели или месяцы. К сожалению, это не так. В Украине сражаются и гибнут солдаты, продолжаются обстрелы. Я надеюсь и думаю, что голосование в Конгрессе США будет положительным и что финансирование и военная помощь Украине будут продолжены", - сказал президент.

По его мнению, предстоящий Евросовет, на котором пройдут переговоры о создании механизма финансирования в размере 50 миллиардов евро для поддержки восстановления Украины в период 2024-2027 годов, также будет предметом жарких дискуссий.

"Латвия будет и впредь подчеркивать, что нам нельзя расслабляться и ситуация сложная. У нас мало других стратегий, кроме как продолжать активно работать с нашими друзьями, чтобы Украина оставалась в повестке дня и чтобы помощь продолжалась. Это долгая война. Длительная война требует много ресурсов, стратегического терпения и энергии, в том числе и с нашей стороны", - сказал Ринкевич.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!