Все меры напрасны: рубль снова существенно упал

По данным The Moscow Times, причины падения рубля прежние - декабрь традиционно тяжелый месяц для рубля: наблюдается падение цен на нефть, а компаниям-экспортерам приходится производить очередную налоговую выплату.

Учитывая, что цена на ведущую марку нефти Urals в России упала до 67 долларов за баррель, что на 11-13 долларов меньше, чем в ноябре, прибыли нефтяных компаний существенно снизились. Это означает, что объем поступлений в валюте по сравнению с октябрем-ноябрем в декабре снизится на 10-15%, а потому меры, введенные правительством для стабилизации курса отечественной валюты, по крайней мере в ближайший месяц результатов не принесут.

Рубль также теряет в цене из-за того, что подходит к концу налоговый сезон, а также сезонно растут государственные расходы и спрос на валюту. Участники рынка отмечают, что очень важно понимать, что произойдет в ближайшем будущем. Весьма вероятно, что курс рубля продолжит падать как минимум до 95 рублей за доллар (105 рублей за евро).

Теоретически рубль может стабилизироваться во второй половине декабря, когда несколько снизится спрос на валюту, но в начале следующего года возможно и новое падение, продиктованное влиянием санкций и геополитических событий.

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