Сейм назначил госконтролером Корчагина

За Корчагина проголосовали 90 депутатов, против был один.

Корчагин был выдвинут на пост партиями формирующей правительство коалиции.

В совете Госконтроля и на посту директора ревизионного департамента Корчагин работает с 2015 года. До этого с 2007 года он был руководителем департамента по европейским и юридическим делам Министерства благосостояния.

Корчагин получил степень магистра правоведения в Латвийском университете.

Как сообщалось, должность госконтролера в начале декабря стала вакантной, так как прежний госконтролер Роланд Ирклис избран на должность председателя правления оператора Латвийской системы передачи АО Augstsprieguma tīkls.

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