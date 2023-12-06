Журнал Time назвал Тейлор Свифт человеком года

Американская певица Тейлор Свифт была объявлена человеком года по версии журнала Time, обойдя других претендентов, среди которых были Владимир Путин, глава КНР Си Цзиньпин, основатель OpenAI Сэм Альтман, король Великобритании Карл III, Барби и участники забастовок актеров и сценаристов в Голливуде.
За свою 17-летнюю карьеру Свифт, которой через неделю исполнится 34 года, выпустила 12 альбомов, занявших первое место в США (Billboard 200), получила множество «Грэмми» и других наград. Она прошла путь от кантри-певицы до поп-звезды, попутно успев записать два инди-альбома.
В 2022 году Свифт впервые после пандемии стала выступать с концертами — ее масштабное мировое турне Eras Tour принесло ей статус миллиардера.
Концерты этого тура длятся более трех часов и включают треки почти со всех альбомов певицы. До конца 2024 года должно пройти около 150 выступлений — билеты на них вызывают ажиотажный спрос у поклонников со всего мира. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо публично обращался к звезде с просьбой включить в турне свою страну. В кинотеатрах по всему миру также показывали киноверсию концерта, которая стала самой популярной в истории жанра.
Исследователи отмечали сейсмическую активность в районе проведения концертов, эквивалентную небольшому землетрясению.
В профайле Свифт журналисты Time пишут, что человеком года чаще всего становятся представители традиционных сфер власти. «Он — и да, обычно это был „он“ — очень часто был политиком или титаном индустрии», — признают авторы.
Однако человек, чье исключительное влияние было заметно на протяжении 2023 года, не занимал подобного положения. «В каждом году есть свет и тьма; значительную долю 2023 года составлял тьма. В разделенном мире, где слишком много институтов терпят неудачу, Тейлор Свифт нашла способ преодолеть границы и стать источником света», — говорится в статье журнала.
Тейлор Свифт сама пишет свои песни и музыку и сейчас перезаписывает свои альбомы, права на которые потеряла после конфликта с бывшим лейблом. После выпуска альбомов 1989 (Taylor’s Version) и Speak Now (Taylor’s Version), композиции оттуда по новой заняли первые строчки чартов по всему миру. В этом году Свифт также была названа Артистом года в Spotify.
Еще Свифт срежиссировала несколько своих клипов, которые обычно наполнены большим количеством «пасхалок» — отсылок, к прошлым или будущим песням и альбомам, которые с удовольствием разгадывают фанаты.
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