Журнал Time назвал Тейлор Свифт человеком года

Однако человек, чье исключительное влияние было заметно на протяжении 2023 года, не занимал подобного положения. «В каждом году есть свет и тьма; значительную долю 2023 года составлял тьма. В разделенном мире, где слишком много институтов терпят неудачу, Тейлор Свифт нашла способ преодолеть границы и стать источником света», — говорится в статье журнала.

Тейлор Свифт сама пишет свои песни и музыку и сейчас перезаписывает свои альбомы, права на которые потеряла после конфликта с бывшим лейблом. После выпуска альбомов 1989 (Taylor’s Version) и Speak Now (Taylor’s Version), композиции оттуда по новой заняли первые строчки чартов по всему миру. В этом году Свифт также была названа Артистом года в Spotify.

Еще Свифт срежиссировала несколько своих клипов, которые обычно наполнены большим количеством «пасхалок» — отсылок, к прошлым или будущим песням и альбомам, которые с удовольствием разгадывают фанаты.

Фото: BBC

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Фото: BBC