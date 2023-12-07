"Поработать на государство". Россия вербует мигрантов с финской границы для войны с Украиной

Согласившихся набралось 12 человек — шесть граждан Сомали, пять арабов и один кубинец. В тот же день их погрузили в автобус. Путь занял два дня и две ночи. Ехали на юг.

«Все, что нам рассказали, было ложью»

Свобода в обмен на службу в армии РФ — прием, успешно испытанный на десятках тысяч россиян, но есть и свидетельства склонения к службе иностранцев, оказавшихся в неволе Фото: Reuters

Вербовка иностранцев на войну с Украиной — не новость. В первые недели после российского вторжения поступали сообщения о поиске наемников среди пророссийских вооруженных формирований в Сирии. Затем настала очередь трудовых мигрантов из стран СНГ. Эти попытки затмила масштабная рекрутинговая кампания в тюрьмах, которую вел Евгений Пригожин. Но и от иностранцев — приглашенных за деньги или попавших в сети российского правосудия — не отказались.

Данные об этом поступают от властей Украины, которые фиксируют гибель и пленение иностранцев на поле боя. В последних сводках такого рода фигурировали выходцы из Непала, Ирака, Замбии, Эстонии и Таджикистана. И Сомали.

При этом сомалийская радиостанция со ссылкой на представителя общины сомалийцев в Минске рассказала, что несколько человек были завербованы в армию насильно. Судя по всему, и эти люди тоже попали под арест из-за просроченных российских виз.

Би-би-си направила в МВД Карелии запрос о том, сколько еще иностранцев, задержанных и помещенных под арест при попытке ехать на границу, получили подобные предложения и были освобождены досрочно. На момент публикации ответа из ведомства нет.