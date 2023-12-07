Видео ⟩ Незаконная вырубка леса нанесла большой ущерб, год спустя полиция еще продолжает расследование

Артурс, владелец хозяйства Strēlnieki, рассказывает, что к семье несколько раз приходили представители SIA Kuršu Meži, предлагая заключить сделку на разработку леса, но они отказались, так как условия не показались им заманчивыми. Но их соседи согласились на предложение, говорит Артурс.

Для мужчины стало неожиданностью, когда однажды утром к его матери пришел работник и рассказал, что ночью он случайно пересек границу соседей и вырубил деревья на их участке.

С помощью экспертов Артур подсчитал, что денежный ущерб составил около 20 000 евро.

Сначала они обратились в полицию, которая отказалась возбуждать уголовное дело. Однако это решение было обжаловано в прокуратуре Латвийской Республики, где решение полиции было отменено и возбуждено уголовное дело.

Мужчина в недоумении - прошел почти год, а решение по делу так и не найдено.

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