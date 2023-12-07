Что планирует делать новый государственный контролер?

В интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" Корчагин рассказал, что он получил убедительную поддержку той части работы Государственного контроля, которая связана с проведением проверок эффективности.

Кроме того, это соответствует и внутренним амбициям самого Государственного контроля - переместить больше ресурсов с менее продуктивных проверок на проверки эффективности. В результате может увеличиться как доля проводимых аудитов эффективности, так и круг охватываемых ими вопросов.

На вопрос, в какой степени проверяемые учреждения учитывают рекомендации Государственного контроля, Корчагин ответил, что подавляющее большинство рекомендаций рано или поздно будут учтены, однако желательно, чтобы это произошло как можно скорее.

Эдгар Корчагин считает, что в будущем Государственный контроль сможет не давать рекомендации проверяемым учреждениям, а ставить достижимые цели в конкретных областях.

На вопрос, как проверяемые учреждения воспринимают Государственный контроль, Корчагин ответил, что это восприятие, вероятно, другое, но ему бы очень хотелось, чтобы Государственный контроль рассматривался как партнер по сотрудничеству, который может помочь государственному управлению развиваться.