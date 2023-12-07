Что планирует делать новый государственный контролер?

Эдгар Корчагин, назначенный на должность государственного контролера, пообещал максимально сконцентрировать ресурсы учреждения на проверках эффективности.
В интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" Корчагин рассказал, что он получил убедительную поддержку той части работы Государственного контроля, которая связана с проведением проверок эффективности.
Кроме того, это соответствует и внутренним амбициям самого Государственного контроля - переместить больше ресурсов с менее продуктивных проверок на проверки эффективности. В результате может увеличиться как доля проводимых аудитов эффективности, так и круг охватываемых ими вопросов.
На вопрос, в какой степени проверяемые учреждения учитывают рекомендации Государственного контроля, Корчагин ответил, что подавляющее большинство рекомендаций рано или поздно будут учтены, однако желательно, чтобы это произошло как можно скорее.
Эдгар Корчагин считает, что в будущем Государственный контроль сможет не давать рекомендации проверяемым учреждениям, а ставить достижимые цели в конкретных областях.
На вопрос, как проверяемые учреждения воспринимают Государственный контроль, Корчагин ответил, что это восприятие, вероятно, другое, но ему бы очень хотелось, чтобы Государственный контроль рассматривался как партнер по сотрудничеству, который может помочь государственному управлению развиваться.
"Благодаря взаимопониманию и сотрудничеству можно достичь наилучших результатов", - заверил новый руководитель Государственного контроля.
Уже сообщалось, что 6 декабря Сейм назначил на должность государственного контролера прежнего члена совета Государственного контроля и директора ревизионного департамента Эдгара Корчагина.
За Корчагина проголосовали 90 депутатов, против был один.
Корчагин был выдвинут на пост партиями формирующей правительство коалиции.
В совете Госконтроля и на посту директора ревизионного департамента Корчагин работает с 2015 года. До этого с 2007 года он был руководителем департамента по европейским и юридическим делам Министерства благосостояния.
Корчагин получил степень магистра правоведения в Латвийском университете.
Как сообщалось, должность госконтролера в начале декабря стала вакантной, так как прежний госконтролер Роланд Ирклис избран на должность председателя правления оператора Латвийской системы передачи Augstsprieguma tīkls.
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