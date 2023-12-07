В среду на дорогах Латвии произошло много аварий

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 155 дорожно-транспортных происшествий, но только в двух из них пострадали люди - в каждом по одному, свидетельствует обобщенная Государственной полицией информация.
Одна авария с пострадавшим произошла в Латгальском, а вторая - в Рижском регионе.
В общей сложности за 24 часа сотрудники полиции констатировали на дорогах 296 административных нарушений, в том числе 91 превышение разрешенной скорости движения и четыре случая агрессивного управления автомобилем.
В нетрезвом состоянии за рулем были задержаны всего два водителя, но оба находились в сильном опьянении, поэтому начаты уголовные процессы.
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