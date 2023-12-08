Утром 7 октября 2023 года Славин в последний раз говорил с дочерью. Во время того короткого разговора Ширан звонила с места проведения фестиваля Nova и сказала, что там происходит что-то ненормальное и они с мужем поедут к Славину в Беэр-Шеву. До отца в Беэр-Шеву Ширан не добралась, террористы ХАМАС убили ее недалеко от места проведения фестиваля. Ширан - одна из 364 убитых на музыкальном фестивале. У нее было гражданство Израиля и Латвии.

От Беэр-Шевы до места проведения фестиваля полчаса езды. На телевидении начали появляться первые новости о нападении ХАМАС и огромном числе жертв. И в Беэр-Шеве, который находится в 30 километрах от сектора Газа, звучали сигналы тревоги, и Славин с женой Хаей поняли, что что-то совсем не в порядке.

Дозвониться до Ширан было невозможно, не отвечал и телефон зятя. Все трое детей, находившихся у Славина и Хаи, также непрерывно пытались дозвониться до родителей. Затем в десять часов утра средней дочери удалось дозвониться по номеру мамы. Но это не была мама. Там кто-то говорил на арабском языке.

У всех был шок. В обед поступил звонок с телефона зятя. Но и это был не зять, с его телефона звонила медик скорой помощи. Ее машина направлялась в больницу Беэр-Шевы, и в ней находился тяжело раненный во время обстрела зять.

Славин и Хая помчались в больницу, и там они увидели незабываемую картину.