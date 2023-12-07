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В учебные заведения по всей Эстонии снова поступили письма с угрозами взрыва

BNS rus.postimees.ee
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Школьный класс.
Школьный класс. Фото: Margus Ansu

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, в четверг утром, 7 декабря, школы Эстонии вновь получили рассылку спама с угрозой взрыва, пишет Rus.Postimees.

По словам министра, аналогичное нападение произошло в среду и в Литве. "Это очередная гибридная атака на страны Балтии, недавно подобная атака была осуществлена и на учебные заведения Словакии", - сказал Ляэнеметс.

По его словам, Департамент полиции и погранохраны уже в среду заранее предупредил учебные заведения о том, что такая акция может повториться, а также дал указания, как действовать и что следует иметь в виду в случае угроз.

По словам Ляэнеметса, ситуация ясно показала, что образовательные учреждения имеют дополнительную потребность в кризисном обучении.

"Кризисные учения уже прошли на этой неделе, два пройдут сегодня", - сказал Ляэнеметс, отметив, что на эти учения зарегистрировались около 300 учебных заведений.

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