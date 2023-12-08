Врач "Гайльэзерса": В Латвии очень хорошее медицинское образование

Кроме того, не хватает и профессионалов, которые передадут свой опыт новому поколению медиков. И другие работники медицинской сферы сталкиваются с такими же вызовами.

"Еще одна проблема - что людей, которые готовы обучать молодых врачей, их становится меньше, потому что, опять же, врачи стареют, врачи уходят на пенсию и так далее.

Что касается медперсонала, медсестер. Количество бюджетных мест в колледжах, университетах сейчас просто неимоверное. Но они будут встречаться с точно такой же проблемой. На бумаге мест может быть очень много, но они должны проходить практику, они должны получать опыт", - сокрушается Шилов.

По его словам, существует также и опасность оттока профессионалов в другие сферы.

"Мы, возможно, сможем обучить их в некоем количестве. Вопрос, опять же, сколько их останется на рынке, сколько уйдет работать в частично медицинские сферы, особенно в косметологию? Какое-то движение началось. Но, опять же, квалифицированная медсестра - это четыре года обучения. Все, что принимается сегодня... результат будет только через четыре года", - напоминает врач.

Тем не менее Шилов уверен, что медицинское образование в Латвии находится на высоком уровне. И ему есть с чем сравнивать.