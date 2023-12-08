Врач "Гайльэзерса": В Латвии очень хорошее медицинское образование

Несмотря на большое количество проблем - нехватку персонала, финансирования, недостаток политической мудрости - в латвийской медицине хватает достоинств, особенно в сфере образования. Об этом в эфире программы "Кто вам платит?" говорил врач-резидент Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS), или "Гайльэзерс", Артур Шилов.
Однако самая актуальная проблема - это, разумеется, численность медицинского персонала.
"В Латвии сейчас примерно 7500 врачей. В течение последующих 10 лет рынок труда покинет примерно 30% из них. У нас уже очень много, практически 50%, семейных врачей (а это больше 500) находятся за рубежом пенсионного возраста. И 30% как-то нужно будет вернуть на рынок труда. Это не такая простая задача", - сказал Шилов.
По его мнению, большая проблема состоит в том, что эффект от принятых сейчас решений будет заметен очень не скоро.
"Эффект от решений, которые мы принимаем сегодня, мы увидим через 12 лет. А в политике вообще нет такого понятия, как "12 лет".
Во всяком случае мой опыт показывает, что ни один политик в категории "12 лет" не думает - это три созыва Сейма.
А чтобы принять какой-то план, получить финансирование, принять решение, и тогда только еще через 12 лет получить эффект - это не так легко", - считает врач.
"Мы сейчас решили проблему. Мест обучения в резидентуре достаточно много. Даже начались волнения насчет того, что очень много, что мы не справляемся с таким количеством обучаемых. Потому что для того, чтобы обучить любого врача, нужно определенное количество пациентов", - уверен он.
Кроме того, не хватает и профессионалов, которые передадут свой опыт новому поколению медиков. И другие работники медицинской сферы сталкиваются с такими же вызовами.
"Еще одна проблема - что людей, которые готовы обучать молодых врачей, их становится меньше, потому что, опять же, врачи стареют, врачи уходят на пенсию и так далее.
Что касается медперсонала, медсестер. Количество бюджетных мест в колледжах, университетах сейчас просто неимоверное. Но они будут встречаться с точно такой же проблемой. На бумаге мест может быть очень много, но они должны проходить практику, они должны получать опыт", - сокрушается Шилов.
По его словам, существует также и опасность оттока профессионалов в другие сферы.
"Мы, возможно, сможем обучить их в некоем количестве. Вопрос, опять же, сколько их останется на рынке, сколько уйдет работать в частично медицинские сферы, особенно в косметологию? Какое-то движение началось. Но, опять же, квалифицированная медсестра - это четыре года обучения. Все, что принимается сегодня... результат будет только через четыре года", - напоминает врач.
Тем не менее Шилов уверен, что медицинское образование в Латвии находится на высоком уровне. И ему есть с чем сравнивать.
"В медицине всегда можно найти что-то хорошее. Я целый год медицинское образование получал в Австрии, частично работал до этого в Германии, потом еще раз летал. Во время резидентуры уже бывал в Германии, Португалии, США. И я обычно разбиваю всякие стереотипы", - вспоминает он.
В частности, Шилов отмечает большое количество возможностей дополнительного обучения.
"Теоретическое образование в Латвии очень хорошее. И плюс наших университетов - Университета Страдиня, Латвийского университета - они дают очень много возможностей. То есть если человек хочет, если человек мотивирован - ты можешь ехать на стажировки, ты можешь, и тебе еще за это заплатят. Ты можешь проходить разные практики, ты можешь получать разные стипендии, ездить на конгрессы.
И даже намного больше, чем коллеги из-за границы, потому что у них нет, например, такого большого количества времени, которое им дают, чтобы они могли не выполнять свою прямую работу.
То есть в этом плане ничего плохого я не могу сказать", - рассказывает он.
Именно поэтому медик уверен, что желающим обучаться медицине стоит остаться в Латвии.
"Мне очень часто задают вопрос школьники, которые оканчивают школу или только-только окончили: "Есть ли смысл вообще, может быть, тогда сразу ехать получать образование в той же Германии?".
Но не будет ничего особенно лучше. Если ты очень мотивирован, то можно выбиться везде, можно везде получить хорошее образование.
А здесь на родном языке, на латышском, все возможности учиться. Получив бюджетное место, стипендию, намного больше возможностей. Очень часто люди не осознают, с какой конкуренцией приходится сталкиваться за границей".
В эфире также прозвучало:
- 00:00 "Проверяться на онкологию - это нестрашно" - в студии Артур Шилов;
- 10:56 Отношения врачей и пациентов - обсуждение недавнего конфликта в RAKUS, который закончился дракой и многотысячным штрафом;
- 16:43 Есть ли в Латвии система общения между пациентами и медиками;
- 23:26 Виновата - опять - нехватка персонала;
- 27:42 "Политики не мыслят на 12 лет вперед" - как исправить проблему нехватки людей;
- 37:28 "В медицине всегда можно найти что-то хорошее" - десять минут оптимизма от Артура Шилова.
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