В Pasažieru vilciens рассказали о причинах задержки поездов из Елгавы в Ригу

Как пояснили в Pasažieru vilciens, причиной задержки поездов на Елгавской железнодорожной линии стало

дорожно-транспортное происшествие в Яунолайне с участием поезда Лиепая (05.00) - Рига (08.04).

Поезд продолжил движение после получения разрешения от железнодорожного диспетчера, но опоздал примерно на 35 минут. Это опоздание вызвало небольшое смещение графика движения поездов.

В Pasažieru vilciens отметили, что на Елгавской железнодорожной линии реализуется проект по увеличению скорости движения поездов, в рамках которого на участке от Торнякалнс до Елгавы заменяется электрическая контактная сеть на одном пути, переезды оборудуются новой системой, чтобы скорость движения поездов в ближайшем будущем могла составить до 140 км/ч.

"Несмотря на строительство, непрерывность движения поездов обеспечена, но на данный момент для электропоездов доступен только один путь. Это означает, что для того, чтобы поезда ходили, электропоезда перенаправляются на встречные пути", - добавила представитель Pasažieru vilciens.

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