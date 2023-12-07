Премьер Эстонии о повышении НДС: Вероятно, я совершаю политическое самоубийство

"Возможно, я сейчас совершаю политическое самоубийство, но это правильное решение, учитывая интересы эстонского государства и будущих поколений", - заявила Каллас в среду в эстонском парламенте Рийгикогу, отвечая на вопросы депутатов.

"Вы действительно думаете, что я хочу поднять налоги? Но какие есть альтернативы? Когда вы все говорите, что нам нужно повысить пособия, нам нужно поднять зарплаты, нам нужно поднять все. За это платят налогоплательщики. Мы не можем брать новые кредиты, потому что их нельзя использовать для покрытия фиксированных расходов. Деньги не берутся из какого-то банкомата, они не поступают от иностранных дядей. Они поступают из карманов налогоплательщиков. Эта формула просто не работает", - сказала Каллас депутатам.

Она подчеркнула, что повышение НДС на 2% является вкладом населения Эстонии в оборонный бюджет, а также отметила, что повышение НДС не является огромным.