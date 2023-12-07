Премьер Эстонии о повышении НДС: Вероятно, я совершаю политическое самоубийство

Правительство Эстонии , начиная со следующего года, планирует повысить ставку налога на добавленную стоимость с 20% до 22%. Премьер-министр страны Кая Каллас в среду, 6 декабря, заявила, что решение непопулярно, но необходимо, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Возможно, я сейчас совершаю политическое самоубийство, но это правильное решение, учитывая интересы эстонского государства и будущих поколений", - заявила Каллас в среду в эстонском парламенте Рийгикогу, отвечая на вопросы депутатов.
"Вы действительно думаете, что я хочу поднять налоги? Но какие есть альтернативы? Когда вы все говорите, что нам нужно повысить пособия, нам нужно поднять зарплаты, нам нужно поднять все. За это платят налогоплательщики. Мы не можем брать новые кредиты, потому что их нельзя использовать для покрытия фиксированных расходов. Деньги не берутся из какого-то банкомата, они не поступают от иностранных дядей. Они поступают из карманов налогоплательщиков. Эта формула просто не работает", - сказала Каллас депутатам.
Она подчеркнула, что повышение НДС на 2% является вкладом населения Эстонии в оборонный бюджет, а также отметила, что повышение НДС не является огромным.
"Я только что вернулась из Европы, где обсуждается эта тема, - сказала Каллас. - Ситуация с безопасностью чрезвычайно сложная. Она никогда не была более сложной со времени восстановления независимости. Вот почему нам необходимо принимать решения, которые укрепляют нашу безопасность. Нам нужно принимать их с прицелом на будущее. Если мы не будем инвестировать в безопасность, то, поверьте, урок придется усвоить на собственном горьком опыте. Поэтому повышение НДС на 2% на самом деле не так существенно".
Она также отметила, что оппозиционным партиям сейчас легко критиковать, не предлагая вариантов, как сэкономить. "Мне бы очень хотелось услышать альтернативы, которые были бы менее болезненными и для меня лично", - сказала Каллас.
Правительство Эстонии в четверг приняло решение, что с 2024 года минимальная заработная плата в Эстонии будет повышена до 820 евро до уплаты налогов, а минимальная почасовая ставка будет повышена до 4,86 евро до уплаты налогов, сообщает местное издание Postimees.
Правительство Эстонии также поставило цель, чтобы к 2027 году минимальная заработная плата достигла 50% от средней заработной платы в стране. В 2024 году этот показатель составит 42,5%.
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