Снег и мороз до -10: прогноз синоптиков на пятницу

Небо будет преимущественно облачным. Ветер слабый или умеренный юго-восточный.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит -4...-10 градусов, в середине дня ожидается -3...-8 градусов.

В Риге рабочая неделя завершится облачной погодой с небольшим снегом. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит -7 градусов, днем повысится до -5 градусов.