Снег и мороз до -10: прогноз синоптиков на пятницу

В пятницу, 8 декабря, в большинстве регионов страны ночью и днем будет идти небольшой снег, сообщают синоптики.
Небо будет преимущественно облачным. Ветер слабый или умеренный юго-восточный.
Минимальная температура воздуха ночью и утром составит -4...-10 градусов, в середине дня ожидается -3...-8 градусов.
В Риге рабочая неделя завершится облачной погодой с небольшим снегом. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит -7 градусов, днем повысится до -5 градусов.
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