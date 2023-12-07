Чт, 7.12.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Снег и мороз до -10: прогноз синоптиков на пятницу

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Снегопад. Иллюстративное фото.
Снегопад. Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars / TVNET

В пятницу, 8 декабря, в большинстве регионов страны ночью и днем будет идти небольшой снег, сообщают синоптики.

Небо будет преимущественно облачным. Ветер слабый или умеренный юго-восточный.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит -4...-10 градусов, в середине дня ожидается -3...-8 градусов.

В Риге рабочая неделя завершится облачной погодой с небольшим снегом. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит -7 градусов, днем повысится до -5 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх