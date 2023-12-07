С августа по октябрь 2023 года новая военная, финансовая и гуманитарная помощь, обещанная Украине, сократилась почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув самого низкого уровня с начала войны в феврале 2022 года, заключил немецкий институт.

В результате долгожданного контрнаступления Киева серьезного прорыва пока добиться не удалось, а внимание мира приковано к войне между Израилем и палестинской террористической группировкой ХАМАС, что также отозвалось на поддержке Западом Украины.

Республиканцы в Сенате США в споре с демократами по поводу безопасности границ США блокируют дополнительное финансирование Украины, в то время как переговоры Европейского союза (ЕС) по пакету помощи Украине в 50 миллиардов евро на следующие четыре года затянулись.

Данные IfW показывают, что с августа по октябрь 2023 года новая помощь, предоставленная Украине, составила всего 2,11 млрд евро, что на 87% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из 42 стран, охваченных исследованием, за последние три месяца только 20 предоставили Украине новую помощь, что является самым низким показателем с начала войны.

"Учитывая неопределенность в отношении будущей помощи США, Украина может только надеяться, что давно объявленный пакет помощи в 50 млрд евро будет наконец принят ЕС", - говорится в исследовании, в котором также упоминается, что любая дальнейшая задержка "явно укрепит" позиции России.

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