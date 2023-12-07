Rīgas satiksme просит увеличить штрафы для водителей, мешающих общественному транспорту

Она добавила, что в феврале 2022 года предприятие уже обращалось в Министерство сообщения с просьбой инициировать изменения в Законе о дорожном движении, чтобы ужесточить наказания для автовладельцев. Теперь предложения подготовлены повторно.

Барташевича-Фелдмане сообщила, что за 11 месяцев этого года в Риге было зафиксировано 47 случаев, когда автомобили блокировали движение общественного транспорта. В прошлом году таких случаев было 74, например, владельцы парковали автомобили в непосредственной близости от трамвайных путей.

В прошлом году с водителей за создание помех общественному транспорту было взыскано в общей сложности 28 000 евро.

Каждая ситуация индивидуальна, и оценивается как время задержки, так и общее количество не выполненных рейсов. Соответственно, и сумма возмещения ущерба в каждом случае разная и может составлять от 100 евро до нескольких тысяч евро, говорит представитель Rīgas satiksme.

В то же время водителям следует помнить, что Рижская муниципальная полиция составит протокол об административном правонарушении за парковку с нарушением правил, и на место происшествия может быть вызван эвакуатор для перемещения транспортного средства.

Ситуации, когда автомобиль небрежно припаркован и общественный транспорт не может его объехать, возникают не только зимой, но и летом, когда, отправляясь на пляжи, водители часто не задумываются о том, что общественный транспорт не сможет объехать автомобиль.

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