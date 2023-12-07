Латвийский университет (LU) сообщил на своем сайте о приостановке сотрудничества с преподавателем Факультета физики, математики и оптометрии Дмитрием Бочаровым. Ранее портал Delfi и Latvijas Radio сообщили, что несколько молодых женщин выдвинули обвинения против устроителей лагерей из молодежной организации K.I.D в том, что в период с 2013 по 2019 год они подверглись сексуальному использованию со стороны последних. По информации Delfi, среди тех, против кого выдвинули обвинения, был и Бочаров.
LU приостановил сотрудничество с преподавателем физики Бочаровым. Ранее его обвинили в домогательствах
Как сообщается в заявлении, LU "осуждает нежелательное поведение в академической среде, особенно в отношениях между преподавателем и студентом". Университет упоминает о серьезных и "видимо, заслуживающих доверия, публичных заявлениях о недопустимых действиях и сексуальных домогательствах со стороны преподавателя факультета физики, математики и оптометрии LU Дмитрия Бочарова, а также сексуальных домогательствах в отношениях с женщинами, включая несовершеннолетних и студенткой LU".
Университет выразил этому однозначное осуждение, "особенно ситуации, когда между педагогом и студентом или несовершеннолетним складываются какие-либо отношения, выходящие за рамки коллегиальности.
LU сообщает, что Бочаров согласился приостановить обучение студентов, а также отказался участвовать в организации олимпиад по физике. Также, как сказано в заявлении, университет опросил студенток, которые общались с Бочаровым в рамках учебы в течение последних 2 лет. Ни опрос, ни предыдущие отзывы студентов не указывают на какое-либо ненадлежащее поведение со стороны преподавателя.
Также ВУЗ обратился в Комиссию по академической этике университета с просьбой оценить, могут ли действия Бочарова быть совместимы с работой преподавателя. "Мы признаем необходимость действий по совершенствованию процедур LU, которые обеспечили бы как превентивные действия, так и четкие процедуры действий для LU, особенно для защиты студентов", - сказано в сообщении.
Также факультет просит отозваться любого человека, студента или бывшего студента, который пострадал от нежелательного внимания преподавателей во время учебного процесса или мероприятий. "Мы хотим, чтобы все чувствовали себя в безопасности и серьезно относимся к любым сигналам о ненадлежащем поведении со стороны преподавателей или сотрудников", - написано на домашней странице университета.
Как сообщалось, в ходе совместного расследования журналисты выслушали рассказы восьми молодых женщин о пережитых ими сексуальных домогательствах, которые происходили как в лагерях, так и на сопутствующих мероприятиях и в клубе интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?".
Как отмечают авторы публикации, K.I.D в свое время были популярными лагерями в среде русскоязычной молодежи Латвии. После того, как женщины стали публиковать в соцсетях признания о пережитых сексуальных домогательствах, устраивавшая лагеря организация была ликвидирована.
По словам некоторых женщин, они подвергались сексуальному использованию, будучи несовершеннолетними. Мужчины, которые вступали с ними в отношения и сексуально домогались, были организаторами и лекторами молодежных лагерей - так называемыми лидерами.
На протяжении нескольких лет организаторы молодежных мероприятий, в том числе в присутствии других взрослых, выстраивали с девушками неподобающие отношения, и никто на это не реагировал. Только позже, спустя годы, девушки поняли, что то, что они пережили, не было нормальными отношениями или просто флиртом.
По крайней мере в одном случае полиция начала проверку, однако правонарушений не констатировала и никто к ответственности привлечен не был, отмечают авторы материала, добавляя, что, по их мнению, необходимо более широкое расследование со стороны правоохранительных органов. При этом в некоторых случаях имеются подозрения в сексуальном насилии, которое оказало на девушек травматическое воздействие.
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