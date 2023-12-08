Танцы с Путиным: зачем бывшая глава МИД Австрии переехала в Россию

Несколько месяцев назад Карин Кнайсль, прославившаяся тем, что в бытность главой австрийского МИД она пригласила на свою свадьбу Владимира Путина, перебралась в Россию, где ей предложили возглавить аналитический центр при университете Санкт-Петербурга. Корреспондент Би-би-си взял у нее интервью.
Это какой-то сюр. Я сижу в гостиной петербургского особняка XIX века, а у моих ног на полу лежит Уинстон Черчилль. Он крепко спит и даже похрапывает.
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«Было бы неплохо, если бы время от времени вы его будили».
Такой совет дает мне экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая сидит напротив.
Уинстон Черчилль — ее пес породы боксер. Несколько месяцев назад он вместе с хозяйкой, ее кошками и пони перебрался в Россию.
«Из-за его храпа у нас однажды произошел небольшой дипломатический инцидент, — вспоминает она. — Я говорила по телефону со своим немецким коллегой. [Бывший министр иностранных дел Германии Хайко] Маас был на громкой связи, и тут Черчилль захрапел. Нам пришлось его разбудить, чтобы не раздражать Берлин. Иначе они могли подумать, что Вена засыпает, когда звонит Берлин».
Карин Кнайсль — человек многосторонний, она и лектор, и журналист-фрилансер, и аналитик энергетического сектора. И еще она очень спорная фигура. Ведь именно на свадьбе у Карин побывал в качестве гостя в 2018 году российский президент Владимир Путин.
В 1990-е она работала в австрийском МИД. В 2017 году крайне правая Австрийская партия свободы номинировала ее на пост министра иностранных дел в новом коалиционном правительстве, хотя Кнайсль и не была членом этой партии.
А между тем Партия свободы поддерживала тесные связи с Кремлем и даже подписала соглашение о сотрудничестве с правящей «Единой Россией».
В 2019 году австрийское правительство развалилось, и Кнайсль покинула министерский пост. Она утверждает, что с тех пор «политическое давление» мешало ей возобновить карьеру в академической или деловой сфере, поскольку ее считали слишком тесно связанной с Россией.
Критикам Карин было на что сослаться. В 2020 году Кнайсль начала писать обзоры для подконтрольного государству российского СМИ RT (ранее — «Россия сегодня»). Она стала приглашенным профессором МГИМО. В 2021 году российский нефтяной гигант «Роснефть» назначил ее в свой совет директоров (откуда она вышла в мае 2022 года).
Жалуясь на «охоту на ведьм» и на то, что она не в состоянии найти работу на родине, Карин Кнайсль перебралась сначала во Францию, а затем в Ливан.
А несколько месяцев назад она вновь отправилась в путь: на этот раз она перебралась в Россию, где ей предложили возглавить аналитический центр при университете Санкт-Петербурга.
Центр располагается в роскошном особняке, где я сейчас и нахожусь.
На сайте «Геополитической обсерватории по ключевым проблемам развития России», как официально называется этот центр, сказано, что в его задачу входит «подготовка объективной аналитики для поиска решений по вызовам глобального развития и задачам политики Российской Федерации».
Кстати, название центру придумала сама Карин.
«Я выбрала G.O.R.K.I, по первым буквам названия Geo-Political Observatory for Russia’s Key Issues», — сообщает она.
«Но вы не можете не понимать, что для бывшего министра иностранных дел Австрии приехать в Россию в момент, когда эта страна устроила ничем не спровоцированное полномасштабное вторжение в Украину, — это более чем спорное решение? — задаю я свой вопрос. — Разве нет опасности в том, что, находясь здесь, вы как бы легитимизируете это вторжение, саму войну и внутренние репрессии, которые сейчас здесь происходят?»
«Ну пока что я не замечала каких-либо репрессий в моем ближайшем окружении, — отвечает она. — Я могу работать здесь в условиях академической свободы, которой мне стало не хватать, когда я еще преподавала в разных университетах Евросоюза».
Я напоминаю Карин, что лишь несколько дней назад в этом самом городе молодую женщину по имени Саша Скочиленко отправили в тюрьму на 7 лет лишь за то, что она заменила ценники в супермаркете на антивоенные лозунги. И это лишь один из недавних примеров волны репрессий, захлестнувшей Россию.
«Ну, а я-то здесь при чем? — отвечает она. — Я только что подробно объяснила ситуацию, которую мне пришлось пережить. Давайте посмотрим на это с другой стороны: почему Карин Кнайсль запрещали работать? В чем моя вина? Я действительно очень благодарна за возможность работать [в России].»
Тем временем храп Уинстона Черчилля становится все громче. Настолько, что его уже ловит мой микрофон. Впервые за всю свою журналистскую карьеру я вынужден прервать интервью, чтобы разбудить собаку.
Карин Кнайсль впервые попала в заголовки всех ведущих газет мира в 2018 году.
В марте того самого года на улицах Великобритании было применено нервно-паралитическое вещество «Новичок». Целью нападения в Солсбери стали бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они выжили. Однако веществом случайно отравилась британка Дон Стерджесс, которая скончалась.
Евросоюз согласился с мнением британского правительства, что ответственность за применение «Новичка» с «большой степенью вероятности лежит на России». После это из европейских стран было выслано множество российских дипломатов (Москва отрицает свою причастность к этому делу).
А всего через три месяца Карин Кнайсль приглашает на свою свадьбу, запланированную на лето, российского президента Владимира Путина.
И в самом деле, в августе 2018 года кремлевский лидер прибыл на свадьбу с букетом цветов, расцеловал невесту и подарил ей и ее жениху кучу подарков, включая самовар, картину и пару сережек.
А потом российский президент и австрийский министр иностранных дел станцевали вальс, в конце которого Карин в знак признательности сделала глубокий книксен.
Во время интервью программе Би-би-си HARDtalk в начале этого года Карин Кнайсль, которая тогда еще жила в Ливане, спросили, согласилась бы она на танец с Путиным сегодня, зная, что Международный уголовный суд выдал ордер на его арест по подозрению в военных преступлениях.
«Да, — ответила она, — какое отношение одно имеет к другому? Я не собираюсь обсуждать все эти ордеры на арест по обвинению в военных преступлениях, потому что в высокопоставленных политических кругах хватает военных преступников».
Когда я поднимаю вопрос о свадьбе 2018 года, она заводит песню, которая очень далека от свадебных колоколов.
«Это так скучно, — говорит она раздраженно. — Все это было почти шесть лет назад, я тогда была министром иностранных дел и, да, танцевала с президентом Путиным. Но я много чего делала в жизни до и после этого, так что, честно говоря, это скучно, очень скучно».
«Скучно что — говорить о свадьбе?»
«Да. Есть куда более увлекательные темы для обсуждения».
«И мы их обязательно обсудим. Но у вас нет никаких сожалений?»
«Я считаю это скучным, да и собака заснула и храпит, потому что знает эту историю наизусть».
Она права. Уинстон Черчилль вновь задремал. Я, правда, сомневаюсь, что его сморило от вопроса о Путине и свадьбе, но кто может знать это наверняка...
Зато мне точно известно, что Карин Кнайсль думает по поводу давления, которое Запад оказывает на Россию.
Она убеждена, что европейские лидеры начинают осознавать неэффективность санкций в отношении России.
«По-моему, это трогательно, что многие теперь признают, что санкции не работают, — говорит она мне. — Многие вынуждены признать, что санкции в отношении России не принесли желаемых результатов».
«А если взглянуть на то, что все европейские чиновники говорят последние полтора года, то они требуют смены режима в России — но послушайте: как с позиции России можно вести переговоры с людьми, которые требуют, чтобы вы были разрушены?»
Я обращаю внимание на фотографии за ее спиной. Среди них Карин Кнайсль с Сергеем Лавровым и с Владимиром Путиным.
«Исходя из опыта ваших встреч с Владимиром Путиным, как вы думаете, что он за человек?» — спрашиваю я.
«Он самый образованный джентльмен, с акцентом на "джентльмен", а я встречала многих, — отвечает Карин. — В том смысле, в каком пишет о настоящем джентльмене Джейн Остин в „Гордости и предубеждении“, он соответствует этому стандарту».
«Но мы наблюдаем волну репрессий в России и вторжение в Украину, — указываю я, — а это трудно расценить как джентльменское поведение».
«Что ж, — отвечает мне Карин, — и Тони Блэр, и Дэвид Кэмерон, они со своими правительствами вели военные действия».
Карин Кнайсль строит в России новую жизнь. Но может ли она себе представить, что когда-то вернется в Австрию?
«В Австрии раздаются голоса с требованием лишить меня гражданства, поскольку сейчас я работаю в российском университете, — говорит она. — Меня обвиняют в коррупции, в государственной измене, в том, что, если верить Википедии, я 30 лет работаю на КГБ. Вся эта грязь и ложь разрушает вашу жизнь. И я не хочу возвращаться в Австрию до тех пор, пока моя репутация не будет восстановлена в ходе многочисленных судебных исков».
«Вы говорите, что в Австрии есть те, кто обвиняет вас в государственной измене и в …»
«И в том, что я российская шпионка».
«Но вы понимаете, что в некоторой степени…»
«Нет, ни в коей мере, — обрывает меня Кнайсль, — я этого не понимаю. Это все грязные инсинуации».
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