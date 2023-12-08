Танцы с Путиным: зачем бывшая глава МИД Австрии переехала в Россию

«Да, — ответила она, — какое отношение одно имеет к другому? Я не собираюсь обсуждать все эти ордеры на арест по обвинению в военных преступлениях, потому что в высокопоставленных политических кругах хватает военных преступников».

Когда я поднимаю вопрос о свадьбе 2018 года, она заводит песню, которая очень далека от свадебных колоколов.

«Это так скучно, — говорит она раздраженно. — Все это было почти шесть лет назад, я тогда была министром иностранных дел и, да, танцевала с президентом Путиным. Но я много чего делала в жизни до и после этого, так что, честно говоря, это скучно, очень скучно».

«Скучно что — говорить о свадьбе?»

«Да. Есть куда более увлекательные темы для обсуждения».

«И мы их обязательно обсудим. Но у вас нет никаких сожалений?»

«Я считаю это скучным, да и собака заснула и храпит, потому что знает эту историю наизусть».

Она права. Уинстон Черчилль вновь задремал. Я, правда, сомневаюсь, что его сморило от вопроса о Путине и свадьбе, но кто может знать это наверняка...

Зато мне точно известно, что Карин Кнайсль думает по поводу давления, которое Запад оказывает на Россию.

Она убеждена, что европейские лидеры начинают осознавать неэффективность санкций в отношении России.