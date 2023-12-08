Для свободного движения трамваев: на улице Миера запрещена стоянка авто

Ограничения движения на улице Миера будут действовать до весны.

На указанном участке улицы Миера введены запреты на остановку и парковку для обеспечения беспрепятственного движения трамвая.

Ранее сообщалось, что припаркованные на краю улицы Миера легковые автомобили перегородили дорогу трамваю, который не мог проехать.

В полиции напоминают, что трамвай может беспрепятственно проезжать мимо припаркованных на обочине автомобилей, если между ними и поверхностью пути имеется расстояние не менее одного метра.

Rīgas satiksme регулярно призывает водителей, оставляющих машины недалеко от рельсов, оценивать, сможет ли проехать трамвай.

По словам представителя Rīgas satiksme, такие ситуации создают проблемы для пассажиров, кроме того, водителям неправильно припаркованных машин нужно считаться со штрафом и покрытием расходов на эвакуатор.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!