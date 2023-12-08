Эксперт: угрозы Путина в адрес Латвии могут стать более частыми

На этой неделе в интернете распространилось видео выступления Путина, в котором он выражает угрозы и гнев по поводу политики Латвии в отношении русскоязычного населения.

Сартс подчеркнул, что подобные заявления не должны вызывать беспокойства, поскольку цель Путина - запугать. "Мы не должны бояться, потому что это даст ему то, что он хочет", - добавил Сартс.

Также, по его словам, Россия, учитывая приближающиеся президентские выборы и видя, что в Латвии обеспокоены тем, что Украина не справляется с войной, как ожидалось, может использовать ситуацию для распространения подобных заявлений.

Он допустил, что с приближением президентских выборов в России подобных заявлений может стать больше.

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