Эксперты высказались о словах Путина и риторике российских чиновников

Однако в словах российских чиновников, которые направлены против Латвии, тоже нет ничего нового.

В ноябре этого года временный секретарь посольства России в Латвии Олег Жуков высказался, что "в последние месяцы в посольстве наблюдается резкий рост случаев, когда российские граждане подвергаются репрессиям и лишаются права на постоянное место жительства в Латвии".

В этом году его также несколько раз поддержала официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявившая, что Латвия продолжает проводить "бескомпромиссную русофобскую политику".

Однако показательно, что эти послания российских чиновников пока не получили сколько-нибудь значимого резонанса ни в самом российском обществе, ни за его пределами, в том числе в Латвии.

Это, скорее всего, показывает, что слова российских чиновников действительно не создали уверенности в их реальной способности и готовности принять тех российских граждан, которые были бы готовы вернуться в Россию.

Может быть, щедрая поддержка российских граждан за пределами страны - это, в конце концов, чистый блеф? Вместо этого российские "говорящие головы" при каждом удобном случае пытаются убедить нас в том, насколько ошибочна политика Латвии и какие негативные последствия она будет иметь для латвийской экономики.

Следует отметить, что Центр исследований Восточноевропейской политики на протяжении многих лет следит за развитием российской внешней политики и ее деятельностью по оказанию влияния на страны Балтии.