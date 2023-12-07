Эксперты высказались о словах Путина и риторике российских чиновников

В последнее время широкий резонанс в социальных сетях получили заявления президента России Владимира Путина о “свинском” отношении Латвии к русскоязычному населению, а некоторые пользователи соцсетей восприняли это чуть ли не как угрозу войны. Это важный момент, когда стоит оглянуться на риторику российских чиновников против Латвии и ее значение в более широком контексте.
Что сказал Путин?
Широко разошедшаяся цитата из видео Путина прозвучала, когда он присутствовал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 4 декабря этого года: "Я не думаю, что счастье придет к тем, кто практикует такую политику. Ну, я не знаю, сколько сейчас, но, по моему мнению, 40% населения Латвии были русскоязычными. Скорее всего, это и сейчас немаленькое число", - рассуждает Путин.
"Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали, создавали какие-то блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своей страны", - добавил он.
В то же время упомянутая цитата была лишь небольшой частью ответа Путина на вопрос "журналиста" Sputnik о заметном росте "русофобии" в странах Запада, особенно в Латвии, и возможностях России по репатриации своих граждан. Осталось во многом незамеченным то, что в своем ответе Путин подчеркнул не столько критику Латвии, сколько необходимость самой России работать над реализацией программ поддержки возвращения своих граждан в Россию.
Однако в словах российских чиновников, которые направлены против Латвии, тоже нет ничего нового.
В ноябре этого года временный секретарь посольства России в Латвии Олег Жуков высказался, что "в последние месяцы в посольстве наблюдается резкий рост случаев, когда российские граждане подвергаются репрессиям и лишаются права на постоянное место жительства в Латвии".
В этом году его также несколько раз поддержала официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявившая, что Латвия продолжает проводить "бескомпромиссную русофобскую политику".
Однако показательно, что эти послания российских чиновников пока не получили сколько-нибудь значимого резонанса ни в самом российском обществе, ни за его пределами, в том числе в Латвии.
Это, скорее всего, показывает, что слова российских чиновников действительно не создали уверенности в их реальной способности и готовности принять тех российских граждан, которые были бы готовы вернуться в Россию.
Может быть, щедрая поддержка российских граждан за пределами страны - это, в конце концов, чистый блеф? Вместо этого российские "говорящие головы" при каждом удобном случае пытаются убедить нас в том, насколько ошибочна политика Латвии и какие негативные последствия она будет иметь для латвийской экономики.
Следует отметить, что Центр исследований Восточноевропейской политики на протяжении многих лет следит за развитием российской внешней политики и ее деятельностью по оказанию влияния на страны Балтии.
В этом отношении российский нарратив о "росте русофобии и возрождающемся нацизме" в странах Балтии не является чем-то новым и широко использовался задолго до эскалации Россией военных действий в Украине.
Баланс между уязвимостью внутренней политики России и остротой ее внешней политики
По мере роста недовольства российской общественности происходящим во внутренней политике страны, затянувшейся мобилизацией и "специальной военной операцией", усиливается и стремление российской администрации прибегнуть к более резкой риторике во внешней политике.
Уже давно наблюдаемая тенденция и реализованная практика Кремля состоит в том, что внутриполитические проблемы России пытаются компенсировать действиями в области внешней политики. Нарратив об угрожающих соседях России и о России как о крепости, по-прежнему воспринимается, по крайней мере, в глазах Кремля, как эффективный инструмент контроля общественного мнения.
По мнению Кремля, подобные сообщения получают общественную поддержку и укрепляют имидж Путина как сильного лидера.
Это особенно важно в связи с предстоящими в следующем году президентскими выборами в России, успех которых, однако, вызывает беспокойство у политтехнологов в Кремле. Хотя Россия не считается демократическим государством, а выборы регулярно сопровождаются широкомасштабными кампаниями по фальсификации результатов голосования, для кремлевских чиновников они являются важным моментом истины, позволяющим получить представление об истинных масштабах поддержки населения.
После полномасштабного вторжения России в Украину Латвия и другие страны Балтии проделали значительную работу по ограничению каналов влияния российской информационной пропаганды.
Это хорошо отражается в нашем медиапространстве, где возможности России охватить местную латвийскую аудиторию значительно сократились.
Однако комментарии столь высокопоставленных российских чиновников являются одним из последних способов проникновения в наше информационное пространство через черный ход.
Цель этих сообщений российских чиновников ясна - спровоцировать латвийские государственные учреждения и политических деятелей, а также создать психологическую напряженность в латвийском обществе, пытаясь при этом создать образ величия России в глазах ее граждан.
В заключение
Разумеется, понятно, что общий геополитический контекст не оставляет места для оптимизма. Полномасштабное вторжение России в Украину все еще продолжается, а ожидаемое украинское контрнаступление не принесло тех результатов, которых ожидали многие на Западе. В обозримом будущем возникает очевидная необходимость гораздо более серьезно сосредоточиться на укреплении защиты нашей страны от обычных военных угроз. Однако необходимо помнить, что позиции Латвии как члена НАТО, вероятно, сильнее, чем когда-либо прежде, и официальные лица в России также четко это осознают.
Это не означает, что угрозы, высказываемые Россией, не следует недооценивать. Однако разжигание страха и паники является плохой политической реакцией даже на предполагаемые угрозы со стороны агрессора. Вместо этого важно сохранять хладнокровное и ясное осознание способности Латвии как члена НАТО отстаивать интересы своей национальной безопасности и права создавать политику по своему усмотрению, а не руководствоваться желаниями или мнениями российских чиновников.
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