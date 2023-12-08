Фото ⟩ Автомобиль министра внутренних дел Эстонии пострадал от нападения вандалов

Советник министра внутренних дел Воотеле Пяй рассказал, что в пятницу утром, 8 декабря, спутница жизни Ляэнеметса отправилась на работу и обнаружила, что окна машины разбиты. В настоящее время автомобилем пользуются супруга и дочь Ляэнеметса.

Пяй сказал, что, насколько ему известно, большинство стекол было разбито, и, поскольку это единственная машина на улице, которая подверглась акту вандализма, нет оснований полагать, что это совпадение.

"Сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые собирают улики, чтобы выяснить, кто может стоять за данным деянием", - сообщил он.

Известно, что из машины ничего не забрали. Пяй предположил, что кто-то мог пытаться послать сигнал министру внутренних дел.

По словам советника, Ляэнеметс и его супруга по понятным причинам встревожены, и утренние встречи были отменены из-за этого инцидента.

"В интернете постоянно звучат угрозы и критика. Лаури - взрослый человек и за себя не боится. Но они очень серьезно относятся к этой ситуации из-за дочери. Полиция тоже относится к инциденту со всей серьезностью", - отметил Пяй.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!