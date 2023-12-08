Институт стоматологии эвакуировали из-за короткого замыкания

В пятницу, 8 декабря, в 11:49 в Государственно пожарно-спасательную службу (VUGD) поступил вызов на улицу Дзирциема в Риге, где произошло короткое замыкание.
Сообщается, что короткое замыкание случилось в одной из ламп освещения в палате третьего этажа общественного здания, в результате чего на площади 0,01 м2 произошел пожар.
Сотрудники потушили возгорание с помощью огнетушителя до приезда пожарных.
До приезда VUGD из здания эвакуировали около 200 человек.
🇱🇻 Evakuācija Rīgas Stradiņa stomatoloģijas institūtā.#Dzirciems #Rīga #Latvija— BreakingLV (@breakinglv) December 8, 2023
🎥 Samanta Brantepic.twitter.com/uFyVMP1iiZ
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