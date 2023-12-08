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Институт стоматологии эвакуировали из-за короткого замыкания

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Институт стоматологии
Институт стоматологии Фото: Ekrānšāviņš no video

В пятницу, 8 декабря, в 11:49 в Государственно пожарно-спасательную службу (VUGD) поступил вызов на улицу Дзирциема в Риге, где произошло короткое замыкание.

Сообщается, что короткое замыкание случилось в одной из ламп освещения в палате третьего этажа общественного здания, в результате чего на площади 0,01 м2 произошел пожар.

Сотрудники потушили возгорание с помощью огнетушителя до приезда пожарных.

До приезда VUGD из здания эвакуировали около 200 человек.

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