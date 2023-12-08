Об этом Владимир Путин сообщил на торжественном мероприятии по случаю Дня героев Отечества. Это будут пятые выборы президента для Владимира Путина.

Как передают российские СМИ, Путин сообщил, что будет выдвигаться в президенты, участнику российского вторжения в Украину Артему Жоге.

Впервые Владимир Путин был избран президентом России в 2000 году. Следующий срок в случае победы на выборах станет для него пятым.

8 декабря Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ сообщила, что выборы президента РФ будут проходить три дня - с 15 по 17 марта 2024 года.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что впервые в современной истории России президентские выборы "будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере", сообщает "Медуза".

Учитывая тот факт, что в России уже давно нет какой-либо реальной оппозиции, а все значимые лидеры оппозиции либо были вынуждены покинуть страну, либо находятся в тюрьме, можно не сомневаться, что Путин в очередной раз победит на так называемых выборах.

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный, который сейчас находится в тюрьме, призвал голосовать за любого кандидата, кроме Путина - а до выборов присоединиться к агитационной кампании против него.

"17 марта 2024 года состоятся президентские выборы. В этот день мы призываем всех прийти на участки и проголосовать против Владимира Путина. Сделать это можно, поставив галочки за любого другого кандидата", - сказано на сайте Навального.

Также команда Навального призвала присоединиться к кампании "Россия без Путина".

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