В пятницу, 8 декабря, президент России Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, пишет "Медуза".
Об этом Владимир Путин сообщил на торжественном мероприятии по случаю Дня героев Отечества. Это будут пятые выборы президента для Владимира Путина.
Как передают российские СМИ, Путин сообщил, что будет выдвигаться в президенты, участнику российского вторжения в Украину Артему Жоге.
Впервые Владимир Путин был избран президентом России в 2000 году. Следующий срок в случае победы на выборах станет для него пятым.
8 декабря Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ сообщила, что выборы президента РФ будут проходить три дня - с 15 по 17 марта 2024 года.
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что впервые в современной истории России президентские выборы "будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере", сообщает "Медуза".
Учитывая тот факт, что в России уже давно нет какой-либо реальной оппозиции, а все значимые лидеры оппозиции либо были вынуждены покинуть страну, либо находятся в тюрьме, можно не сомневаться, что Путин в очередной раз победит на так называемых выборах.
Лидер российской оппозиции Алексей Навальный, который сейчас находится в тюрьме, призвал голосовать за любого кандидата, кроме Путина - а до выборов присоединиться к агитационной кампании против него.
"17 марта 2024 года состоятся президентские выборы. В этот день мы призываем всех прийти на участки и проголосовать против Владимира Путина. Сделать это можно, поставив галочки за любого другого кандидата", - сказано на сайте Навального.
Также команда Навального призвала присоединиться к кампании "Россия без Путина".
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