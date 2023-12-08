Облачно, снег и мороз: синоптики о погоде в субботу

Расположенные на известняковом плато шахты "Estonia" солнечные панели в день открытия парка были покрыты снегом, однако в теплое и безоблачное время они в состоянии производить столько электроэнергии, чтобы обеспечить работу вентиляционного оборудования и водяных насосов шахты.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik