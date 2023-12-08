Облачно, снег и мороз: синоптики о погоде в субботу

В субботу, 9 декабря, в Латвии будет облачно, вечером в западных и центральных районах ожидается небольшой снег, свидетельствует метеорологическая информация.
Как сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит -2...-6 градусов, в северо-восточных районах -6...-8 градусов.
В Риге в течение дня небо затянут облака, а вечером ожидается небольшой снег. Максимальная температура воздуха составит -3...-5 градусов.
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