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Облачно, снег и мороз: синоптики о погоде в субботу

rus.tvnet.lv/LETA
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Расположенные на известняковом плато шахты "Estonia" солнечные панели в день открытия парка были покрыты снегом, однако в теплое и безоблачное время они в состоянии производить столько электроэнергии, чтобы обеспечить работу вентиляционного оборудования и водяных насосов шахты.
Расположенные на известняковом плато шахты "Estonia" солнечные панели в день открытия парка были покрыты снегом, однако в теплое и безоблачное время они в состоянии производить столько электроэнергии, чтобы обеспечить работу вентиляционного оборудования и водяных насосов шахты. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В субботу, 9 декабря, в Латвии будет облачно, вечером в западных и центральных районах ожидается небольшой снег, свидетельствует метеорологическая информация.

Как сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит -2...-6 градусов, в северо-восточных районах -6...-8 градусов.

В Риге в течение дня небо затянут облака, а вечером ожидается небольшой снег. Максимальная температура воздуха составит -3...-5 градусов.

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