Выборы в Европарламент: партии начинают раскрывать планы

Национальное объединение собирается представить свой список первым на съезде в воскресенье.

Через неделю, 16 декабря, на общем собрании партия "Для развития Латвии", которая представлена в Европарламенте, но уже не представлена в Сейме, познакомит со своим списком.

Списки обеих этих политических сил могут возглавить нынешние евродепутаты Роберт Зиле (Национальное объединение) и Ивар Иябс ("Для развития Латвии").

Первый номер списка - Вилиса Криштопанса - объявила партия "Латвия на первом месте", а от Новой консервативной партии стартует бывший министр сообщения Талис Линкайтс.

Другие политические силы пока не определились и обещают принять решения в первой половине января.

Среди них "Новое Единство" с несколькими лидерами, которые уже работают в Брюсселе или хотят там работать - Валдис Домбровскис, Сандра Калниете, Инесе Вайдере, Даце Мелбарде, избранная от Национального объединения, а также министр иностранных дел Кришьянис Кариньш, который планирует вернуться в европейский оборот.

Нацобъединение после ухода в оппозицию тоже хочет делегировать в Брюссель нескольких своих лидеров - в список, помимо Зиле, войдут бывший спикер Сейма Инара Мурниеце, председатель комиссии по иностранным делам Рихардс Колс, Эдвинс Шноре, Янис Грасбергс.

Политические силы будут бороться за девять (сейчас восемь) мест в Европарламенте.

Редко когда одна партия получает более одного или двух мандатов, но были два исключения. Когда Латвия впервые участвовала в выборах в Европарламент в 2004 году, от Tēvzemei un brībījai/LNNK были избраны четыре депутата - Гунтар Крастс, Роберт Зиле, Инесе Вайдере и Гиртс Валдис Кристовскис. В 2014 году четыре мандата получило "Единство".

Изменения в законе о выборах в Европарламент на сей раз не позволят участвовать в них Татьяне Жданок из Русского союза Латвии.

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