США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш созвал экстренное заседание Совета Безопасности в попытке добиться принятия такой резолюции примерно через два месяца после начала боевых действий в секторе Газа. По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, контролируемого ХАМАС, в этой войне уже погибло 17 487 человек, в основном женщины и дети.

"Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) глубоко разочарованы, - заявил представитель ОАЭ в ответ на вето США. - К сожалению, этот Совет [Безопасности] не может потребовать прекращения огня по гуманитарным соображениям".

Вашингтон раскритиковал сторонников резолюции за попытку ускорить ее принятие, не изменив призыва к безоговорочному прекращению огня. "Эта резолюция по-прежнему содержит призыв к безоговорочному прекращению огня (...), чтобы ХАМАС смог повторить то, что он сделал 7 октября", - заявил заместитель представителя США в ООН Роберт Вуд, который назвал резолюцию "оторванной от реальности".

Будучи постоянным членом Совета Безопасности, США могут наложить вето на любую резолюцию. Великобритания, которая воздержалась при этом голосовании, также имеет такие права.

Перед голосованием Гутерриш заявил, что "жестокость ХАМАС не может оправдать коллективное наказание палестинского народа".

Гутерриш использовал статью 99 Хартии ООН, которая дает Генеральному секретарю право сообщать Совету Безопасности о всех вопросах, которые, по его мнению, могут угрожать международному миру и безопасности.

Он добивался "гуманного перемирия", чтобы предотвратить "катастрофу с потенциально необратимыми последствиями для палестинцев" и всего Ближнего Востока.

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