Видео ⟩ В Риге пациентке с сердечной недостаточностью провели уникальную для Балтии операцию

Латвийское телевидение встретилось с женщиной в Огре, где она живет. "Я все время думала, что у меня есть ангел. Конечно, моя семья. Мой муж, который всегда переживает. У нас годовщина свадьбы на Рождество. В этом году будет 42 года", - рассказала Анита.

Большую поддержку женщине также оказывают муж и сыновья, но на этот раз она должна сказать огромное спасибо коллективу врачей. "Мне было очень трудно дышать. Какое-то время практически было так - я немного ходила, а потом садилась отдыхать. Не могла дышать. Еще было трудно подниматься по лестнице", - вспоминает Анита.

От третьей хирургической операции женщина отказалась. Врачи также настояли на том, что это было бы слишком рискованно.

Анита первая, кому имплантировали систему сердечных клапанов через паховые вены с помощью нового, малоинвазивного метода. Жалоб на здоровье сердца больше нет - это почувствовалось уже на четвертый день после операции, когда женщина с легкостью поднялась на верхний этаж больницы.

Это была первая подобная операция в Латвии и странах Балтии. Реабилитация и процесс выздоровления после подобных операций проходит быстрее. После успеха такую возможность планируют предлагать и других пациентам.

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!