Видео ⟩ Лишить прав за превышение скорости более чем на 30 км/ч - это решение проблемы?

Инициативу критикует писатель Арно Юндзе, указывая, что на латвийских дорогах есть места, где регулярно и на небольшом расстоянии меняются знаки, и в этих случаях "возможно потерять права, не заметив нового знака".

Критически настроен и бизнесмен Нормунд Бергс: "К сожалению, в этом нет ничего нового, в целом политическая среда такова - политики думают, что проблемы решаются путем написания нового закона, но в реальной жизни этого не происходит". По его словам, лишение прав за превышение разрешенной скорости не позволит добиться ожидаемого.

В свою очередь, министр сообщения Каспар Бришкенс подчеркнул передаче необходимость повышения безопасности дорожного движения в Латвии, а также заявил, что поддерживает политику ужесточения наказаний.

Министр также заявил, что для повышения безопасности дорожного движения необходимы комплексные решения - контроль скорости, политика штрафов, улучшение инфраструктуры и усиление потенциала полиции.

Видео: Сюжет передачи Zebra (на латышском языке)

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