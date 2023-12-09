Видео ⟩ Лишить прав за превышение скорости более чем на 30 км/ч - это решение проблемы?

В Латвии время от времени возникает идея лишать водительских прав за превышения разрешенной скорости более чем на 30 км/ч. Передача Zebra объясняет, насколько вероятно, что такая правовая норма может быть принята в Латвии.
Инициативу критикует писатель Арно Юндзе, указывая, что на латвийских дорогах есть места, где регулярно и на небольшом расстоянии меняются знаки, и в этих случаях "возможно потерять права, не заметив нового знака".
Критически настроен и бизнесмен Нормунд Бергс: "К сожалению, в этом нет ничего нового, в целом политическая среда такова - политики думают, что проблемы решаются путем написания нового закона, но в реальной жизни этого не происходит". По его словам, лишение прав за превышение разрешенной скорости не позволит добиться ожидаемого.
В свою очередь, министр сообщения Каспар Бришкенс подчеркнул передаче необходимость повышения безопасности дорожного движения в Латвии, а также заявил, что поддерживает политику ужесточения наказаний.
Министр также заявил, что для повышения безопасности дорожного движения необходимы комплексные решения - контроль скорости, политика штрафов, улучшение инфраструктуры и усиление потенциала полиции.
Видео: Сюжет передачи Zebra (на латышском языке)
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!