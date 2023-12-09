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Видео ⟩ Под Сигулдой столкнулись грузовик и легковое авто. Два человека погибли

rus.tvnet.lv/LETA
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Два человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Сигулдcком крае
Два человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Сигулдcком крае Фото: instagram.com/sadursme/

В субботу, 9 декабря, около 11:00 в Сигулдском крае в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на дороге Рига - Цесис погибли два человека.

Об этом агентству LЕТА сообщили в Государственной полиции.

Четыре человека доставлены в больницу с тяжелыми и средними травмами.

Оперативные службы работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства аварии.

В минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 17 человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

Всего в стране зарегистрировано 179 дорожно-транспортных происшествий.

Оформлено 320 протоколов о нарушении правил дорожного движения, в том числе 64 за превышение скорости и семь за агрессивное вождение. За вождение в нетрезвом состоянии начато два административных и семь уголовных дел.

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