Видео ⟩ Под Сигулдой столкнулись грузовик и легковое авто. Два человека погибли

Об этом агентству LЕТА сообщили в Государственной полиции.

Четыре человека доставлены в больницу с тяжелыми и средними травмами.

Оперативные службы работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства аварии.

В минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 17 человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

Всего в стране зарегистрировано 179 дорожно-транспортных происшествий.

Оформлено 320 протоколов о нарушении правил дорожного движения, в том числе 64 за превышение скорости и семь за агрессивное вождение. За вождение в нетрезвом состоянии начато два административных и семь уголовных дел.

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