Видео ⟩ Под Сигулдой столкнулись грузовик и легковое авто. Два человека погибли

В субботу, 9 декабря, около 11:00 в Сигулдском крае в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на дороге Рига - Цесис погибли два человека.
Об этом агентству LЕТА сообщили в Государственной полиции.
Четыре человека доставлены в больницу с тяжелыми и средними травмами.
Оперативные службы работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства аварии.
В минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 17 человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.
Всего в стране зарегистрировано 179 дорожно-транспортных происшествий.
Оформлено 320 протоколов о нарушении правил дорожного движения, в том числе 64 за превышение скорости и семь за агрессивное вождение. За вождение в нетрезвом состоянии начато два административных и семь уголовных дел.
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