"В краткосрочной перспективе мы получим F-16. В среднесрочной перспективе, на будущее мы также делали заказ для сил обороны, но это 2027-2030 годы. Мы обсуждали только F-16, но список огромный. Для передачи технологий нет никаких ограничений", - отметил он.

По его словам, сейчас Украина активно готовится к получению самолетов F-16. Ведется работа как над подготовкой инфраструктуры, так и технического оборудования. Одновременно готовятся пилоты и технический персонал: "Работа ведется, скоро мы их получим", - сказал Умеров.

Страны-партнеры Украины создали "авиационную коалицию", в рамках которой они будут обучать украинских пилотов осваивать современные истребители F-16 и передавать эти самолеты украинской армии.

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