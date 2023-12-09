Почти 14-метровый бронзовый памятник находился на пересечении улиц Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко.

Экспертный совет при Минкультуры 12 ноября 2022 года рекомендовал демонтировать памятник Щорсу. В марте 2023 года министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил снять только часть памятника - саму фигуру красного командира, сидящего на коне. "Эту лошадь все историки искусства признают выдающейся художественной лошадью", - сказал тогда Ткаченко.

Памятник Щорсу был установлен в Киеве в 1954 году. Его создавали украинские скульпторы и архитекторы, и для него, будучи студентом, позировал первый президент Украины Леонид Кравчук.

В апреле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об осуждении и запрете пропаганды имперской политики России и деколонизации топонимов". В начале мая парламент Украины принял закон, упрощающий снос памятников. По данным СМИ, с июля только в Киеве было снесено более 60 памятников, связанных с историей и культурой России и СССР.

После большевистского переворота 1917 года Николай Щорc во время гражданской войны стал командиром дивизии Красной Армии, командуя украинскими повстанческими формированиями, сражавшимися на стороне большевиков. Он погиб в 1919 году в возрасте 24 лет в боях против Галицкой армии Украинской Народной Республики.

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