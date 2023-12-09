Видео ⟩ Боец "Азова" рассказала о происходившем в российском плену

Когда Россия начала военное вторжение в Украину, Валерия Суботина как боец полка "Азов" оказалась в самой горячей точке - на заводе "Азовсталь". В интервью передаче Латвийского телевидения "Панорама" она рассказала о пережитом на войне и в плену.