Видео ⟩ Боец "Азова" рассказала о происходившем в российском плену

Когда Россия начала военное вторжение в Украину, Валерия Суботина как боец полка "Азов" оказалась в самой горячей точке - на заводе "Азовсталь". В интервью передаче Латвийского телевидения "Панорама" она рассказала о пережитом на войне и в плену.
У Валерии Суботиной гуманитарное образование в области социальных наук. Однако с началом войны она последовала за своим женихом, который тоже был солдатом. Оба попали в самую горячую точку - на завод "Азовсталь".
Пара поженилась в условиях войны, однако уже через два дня муж Валерии погиб. Она оказалась в российском плену, где провела почти год.
Подробнее она рассказывает в интервью:
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