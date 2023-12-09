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Видео ⟩ Боец "Азова" рассказала о происходившем в российском плену

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānšāviņš no video

Когда Россия начала военное вторжение в Украину, Валерия Суботина как боец полка "Азов" оказалась в самой горячей точке - на заводе "Азовсталь". В интервью передаче Латвийского телевидения "Панорама" она рассказала о пережитом на войне и в плену.

У Валерии Суботиной гуманитарное образование в области социальных наук. Однако с началом войны она последовала за своим женихом, который тоже был солдатом. Оба попали в самую горячую точку - на завод "Азовсталь".

Пара поженилась в условиях войны, однако уже через два дня муж Валерии погиб. Она оказалась в российском плену, где провела почти год.

Подробнее она рассказывает в интервью:

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