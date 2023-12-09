Видео ⟩ Постпред США при НАТО: альянс всерьез воспринимает угрозы Путина

Постпред США в НАТО Джулиана Смит так прокомментировала прозвучавшие ранее в СМИ прогнозы экспертов о возможном военном нападении России на Польшу, Латвию, Литву и Эстонию.

Смит подчеркнула, что НАТО не ждет и альянс сосредоточен на потребностях безопасности партнеров восточного крыла. Кроме того, у НАТО есть новые планы, новая стратегия и новая доктрина, чтобы обеспечить возможность защищать каждый сантиметр территории НАТО.

Постпред США в НАТО также пояснила LTV, что сейчас значительная часть того, что делает альянс, направлено на российскую угрозу, чтобы обеспечить, страны НАТО всем необходимым для сдерживания и защиты от любого рода российской агрессии.

На просьбу прокомментировать недавно прозвучавшие угрозы президента России Владимира Путина в адрес Латвии Смит ответила, что альянс воспринимает эту угрозу и такую риторику всерьез.

"Мы готовимся к кардинальным изменениям в НАТО, планируем структуру и доктрину, чтобы быть уверенными в нашей готовности", - сказала она.

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