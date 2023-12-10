Стрельба в брянской школе: по делу о халатности задержана завхоз, арестованы сотрудники охранного предприятия

Она говорит, что на своем посту одновременно следила за школьниками, входящими в здание, и школьным двором через камеры наблюдения.

Кроме того, был также арестован гендиректор ЧОП «Агентство „Экскалибур“» Сергей Поддубный, которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Случаи стрельбы в российских учебных заведениях

Это далеко не первый случай стрельбы в российских школах за последние несколько лет.

В мае 2021 года в гимназии № 175 в Казани стрельбу открыл бывший ученик школы — 19-летний (на тот момент) Ильназ Галявиев. В результате нападения погибли девять человек: семь учеников в возрасте от 14 до 15 лет и два педагога. В апреле 2023 года суд признал Галявиева виновным в массовом убийстве и приговорил к пожизненному заключению.

В день, когда произошла стрельба в казанской гимназии, российский президент Владимир Путин поручил проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.

В ноябре 2019 года в Благовещенске 19-летний студент открыл стрельбу в здании колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Один человек погиб: жертвой стал один студент, еще трое молодых людей пострадали и были госпитализированы. Открывший стрельбу студент покончил с собой.