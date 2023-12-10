В Тбилиси прошло шествие за интеграцию Грузии в ЕС

Несколько сотен человек в субботу, 9 декабря, приняли участие в марше в столице Грузии в поддержку предоставления стране статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. Как сообщают местные СМИ, акция под девизом "Твой голос Евросоюзу" началась в 14.00 по местному времени (13:00 мск) на площади Республики в центре Тбилиси.

Ее участники, среди которых представители неправительственных организаций, политики и рядовые граждане, направились в сторону площади Европы, где они развернули огромный флаг ЕС. По словам организаторов марша, каждая из 12 звезд на флаге изготовлена в разных регионах Грузии, что выражает стремление всего общества к европейской интеграции.

В шествии приняла участие президент Грузии

На площади Европы к демонстрантам присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили. "Европа - это пространство, где люди имеют наибольшее значение, где их свободное мнение имеет наибольшее значение. Я очень надеюсь, что это свободное мнение будет учтено и мы сможем отпраздновать еще раз после 15 декабря, а затем подготовиться к следующему году, который будет не менее важным", - заявила Зурабишвили.

В начале ноября Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС при условии, что Тбилиси проведет демократические реформы. Окончательное решение должны принять лидеры стран ЕС на саммите, который пройдет в Брюсселе 14 и 15 декабря. Это решение, как и любое другое, требует единогласной поддержки всех 27 членов Евросоюза.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!