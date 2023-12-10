Польская блокада грузовых машин влияет на ход войны в Украине

Украинские благотворительные организации и компании предупреждают, что ситуация может ухудшиться из-за продолжающейся блокады, поскольку она задерживает поставки важной техники, например, деталей дронов.

Блокада началась 6 ноября. Водители польских грузовиков блокируют основные пограничные пункты на границе с Украиной, таким образом протестуя против, как считают водители, недобросовестной конкуренции со стороны украинских коллег.

Польские водители среди прочего требуют вновь ввести режим разрешений Евросоюза (ЕС) для украинских грузовиков, который был отменен после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По обе стороны границы образовались длинные очереди, многие водители грузовиков пробыли там несколько дней.

"Это означает, что российская армия получит возможность убивать украинских военных и терроризировать мирных жителей на несколько недель дольше", - сказал Александр Задорожный, директор фонда KOLO.

Руководитель по закупкам и логистике благотворительной организации Come Back Alive», помогающей украинским военным, Иван Побержняк сказал, что "поставки практически остановились".

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