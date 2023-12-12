"Великая ирония": Вуди Аллен снял, видимо, свой последний фильм. Каким он получился?

Мельвиль Пупо и Валери Лемерсье в фильме "Великая ирония" Фото: VLG.FILM

Любопытно, что и Аллен, и Стораро, говоря о новой совместной работе, вспомнили один из сильнейших фильмов режиссера - драму "Матч-пойнт" 2005 года - едва ли не единственную картину режиссера, где помимо всепоглощающей легкомысленности и красот с открыток было еще и весьма серьезное повествование. Фильм тогда собрал хорошую кассу и привлек внимание аудитории и критики.

В месседже "Великой иронии" Аллен словно бы возвращается к темам "Матч-пойнта" - любви, богатству и судьбоносности счастливого случая, однако делает это куда более поверхностно и ходульно. Новый фильм режиссера (как и большинство остальных) далек от его лучших работ - это не элегантные "Манхэттен" и "Энни Холл", не хулиганистая "Полночь в Париже" (тоже, кстати, снятая во Франции) и не уже упомянутый суровый "Матч-пойнт".

Мельвиль Пупо и Валери Лемерсье в фильме "Великая ирония" Фото: VLG.FILM

Мало что из этой посредственности привлекло бы внимание, если бы не признание режиссера в том, что сил на следующий, 51-й, фильм ему может уже не хватить. Если это окажется правдой, выходит, что перед нами последняя работа 88-летней легенды Голливуда, обладателя 4 "Оскаров" (трех за сценарии, одного за режиссуру) и бесконечного количества номинаций.