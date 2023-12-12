"Великая ирония": Вуди Аллен снял, видимо, свой последний фильм. Каким он получился?

В латвийских кинотеатрах - 50-й (!) фильм престарелого, но все еще плодовитого режиссера Вуди Аллена. При этом, по признанию постановщика, "Великая ирония" может оказаться его последней работой. О том, какой вышла очередная мелодрама знаменитого автора и стоит ли ради нее ехать в кино - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".
Оценка: ⭐⭐⭐
- "Великая ирония"/Coup de chance
- США, Франция, 2023
- Мелодрама, комедия
- Режиссер: Вуди Аллен
- В ролях: Лу де Лааж, Нильс Шнайдер, Мельвиль Пупо
- Где смотрели: кинотеатр Forum Cinemas.
Франция, наши дни. Дважды замужняя Фанни (Лу де Лааж) сталкивается в Париже с бывшим одноклассником Аланом (Нильс Шнайдер), вместе с которым много лет назад училась в Нью-Йорке. Чувствуя тягу к очаровательному молодому писателю, Фанни идет на измену. Тем временем перемены в поведении девушки замечает ее супруг - финансист Жан (Мельвиль Пупо), которого уже давно небезосновательно подозревают в убийстве…
Никто в здравом уме не смотрит фильмы Вуди Аллена ради сюжета - сценарий для режиссера лишь предлог для куда более интересующих его вещей - живописной натуры, миловидных актеров, непринужденной романтики, английского юмора, приятной фоновой музыки, воспевания мира творческой интеллигенции и богачей. На то же, что и в случае с "Великой иронией" перед нами именно классический Аллен, указывает даже место знакомства главных героев - родной для режиссера Нью-Йорк, где Фанни и Алан встретились, будучи еще школьниками.
Словом, единственное, что отличает юбилейную "Великую иронию" от прочих работ постановщика, так это язык - не кинематографический, а самый буквальный - впервые Вуди Аллен сделал фильм полностью не на английском, чему оказался верен даже в фирменных открывающих титрах. В остальном постановщик не изменяет себе и в 50-й раз рассказывает, по сути, одну и ту же историю. И ведь люди продолжают это смотреть, а некоторые даже умудряются находить новые смыслы.
Логика поклонников творчества Аллена легко объяснима: в каком-то смысле его фильмы похожи на летний отпуск, когда можно отпустить все заботы и сделать вид, что жизнь на самом деле целиком состоит из прогулок по паркам с молодым любовником (любовницей), обедов в ресторанах и богемных тусовок в компании писателей, актеров и богачей. Отпуск, который потом еще многие годы вспоминаешь будто сказочный сон.
К счастью, поддаваться такой иллюзии склонны не все, однако даже те, кто уже давно потерял к Аллену всякий интерес, в "Великой иронии" смогут насладиться работой другого культового кинематографиста - оператора Витторио Стораро. Итальянец создал себе имя благодаря сотрудничеству с легендарными Бернардо Бертолуччи ("Последнее танго в Париже", "Последний император") и Фрэнсисом Фордом Копполой ("Апокалипсис сегодня"). Впечатляющая фильмография, ничего не скажешь. Для Аллена Стораро снимает с 2016 года, и "Великая ирония" - их пятая совместная работа. Сказав по правде, оператор явно оставил в истории кино куда более заметный след, чем Аллен.
Любопытно, что и Аллен, и Стораро, говоря о новой совместной работе, вспомнили один из сильнейших фильмов режиссера - драму "Матч-пойнт" 2005 года - едва ли не единственную картину режиссера, где помимо всепоглощающей легкомысленности и красот с открыток было еще и весьма серьезное повествование. Фильм тогда собрал хорошую кассу и привлек внимание аудитории и критики.
В месседже "Великой иронии" Аллен словно бы возвращается к темам "Матч-пойнта" - любви, богатству и судьбоносности счастливого случая, однако делает это куда более поверхностно и ходульно. Новый фильм режиссера (как и большинство остальных) далек от его лучших работ - это не элегантные "Манхэттен" и "Энни Холл", не хулиганистая "Полночь в Париже" (тоже, кстати, снятая во Франции) и не уже упомянутый суровый "Матч-пойнт".
Мало что из этой посредственности привлекло бы внимание, если бы не признание режиссера в том, что сил на следующий, 51-й, фильм ему может уже не хватить. Если это окажется правдой, выходит, что перед нами последняя работа 88-летней легенды Голливуда, обладателя 4 "Оскаров" (трех за сценарии, одного за режиссуру) и бесконечного количества номинаций.
В своем последнем фильме Аллен мог бы прийти к какому-нибудь выводу, подвести итоги длительной карьеры или обыграть окружающие его скандалы. А может, даже оставить напутствие, однако ничего этого в "Великой иронии" нет. С первого до последнего кадра это просто еще один привычный фильм режиссера - его очередное упражнение в излюбленной формуле - с заранее известными приемами, достоинствами и недостатками. И вот уже даже упомянутый сказочный отпуск начинает напоминать рутину.
Никакой переоценки собственного вклада в кино, ни исповеди, ни проповеди. Вуди Аллен уходит так, словно за последние почти 70 лет не сделал для искусства ничего особенного. Что это - скромность, авторская безответственность или просто пребывание "превыше" ожиданий аудитории и критики - сказать трудно.
В любом случае: спасибо, Вуди.
Вердикт: Сюрпризов от фильмов Вуди Аллена ждать не приходится, и даже его, вероятно, последняя работа оказалась очередным самоповтором. С одной стороны, тянет отдать режиссеру должное, однако, вспомнив его скромные достижения последних лет, трудно избавиться от мысли, что поставить точку и вовремя уйти на заслуженный отдых Аллену следовало куда раньше.
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