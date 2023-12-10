Фото и видео ⟩ Экоактивисты окрасили воду в Венеции в ярко-зеленый цвет

Участники Extinction Rebellion вылили в воду промышленные химические красители. Активисты отметили, что краска не нанесет вреда людям и окружающей среде. На мосту в венецианском Риальто они также развернули плакат с надписью "COP28: пока правительства ведут переговоры, мы висим в петле".

The water in #Venice's main canal turned green - it was painted by eco-activists from the group Extinction Rebellion. Similar actions took place in Rome on the Tiber River, in one of Milan's canals and on the Po River in Turin. This is how eco-activists protested against the… pic.twitter.com/VxqHqHEacG — NEXTA (@nexta_tv) December 10, 2023

Из-за инцидента было временно приостановлено водное сообщение на Большом канале в Венеции. Недавно отреставрированный мост Риальто проверят и эксперты, чтобы оценить нанесенный ему ущерб. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро осудил эту акцию, назвав ее авторов "эковандалами, а не экоактивистами". Он сказал, что будет добиваться их наказания.

Движение Extinction Rebellion выступает за защиту климата земли, отказ от ископаемого топлива и сокращение выбросов парниковых газов. Она известна своими масштабными акциями. Так, участники движения приклеивают себя к автострадам, взлетно-посадочным полосам аэропортов и картинам в крупнейших музеях, чтобы привлечь внимание к проблемам климата.

Заседание высшего уровня COP28 по вопросам изменения климата проходит под эгидой Организации Объединенных Наций в Дубае с 30 ноября по 12 декабря. В нем принимают участие представители из 134 стран. Участники Extinction Rebellion обвиняют саммит в коррупции, поскольку многие из стран, участвующих в нем, в том числе ОАЭ, получают доходы от ископаемого топлива и, по мнению активистов, не заинтересованы полностью от него отказаться.

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