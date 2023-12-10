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Фото и видео ⟩ Экоактивисты окрасили воду в Венеции в ярко-зеленый цвет

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Зеленая вода в венецианском канале
Зеленая вода в венецианском канале Фото: EPA/Scanpix

Экологические активисты из движения Extinction Rebellion окрасили воду венецианских каналов в зеленый цвет. Аналогичные акции прошли и в ряде других городов Италии, в том числе в Риме, Милане и Турине. Таким образом экоактивисты протестовали против конференции по климату COP28, которая сейчас проходит в Дубае. Они считают, что обсуждаемых на ней соглашений недостаточно и что сама конференция коррумпирована.

Участники Extinction Rebellion вылили в воду промышленные химические красители. Активисты отметили, что краска не нанесет вреда людям и окружающей среде. На мосту в венецианском Риальто они также развернули плакат с надписью "COP28: пока правительства ведут переговоры, мы висим в петле".

Из-за инцидента было временно приостановлено водное сообщение на Большом канале в Венеции. Недавно отреставрированный мост Риальто проверят и эксперты, чтобы оценить нанесенный ему ущерб. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро осудил эту акцию, назвав ее авторов "эковандалами, а не экоактивистами". Он сказал, что будет добиваться их наказания.

Движение Extinction Rebellion выступает за защиту климата земли, отказ от ископаемого топлива и сокращение выбросов парниковых газов. Она известна своими масштабными акциями. Так, участники движения приклеивают себя к автострадам, взлетно-посадочным полосам аэропортов и картинам в крупнейших музеях, чтобы привлечь внимание к проблемам климата.

Заседание высшего уровня COP28 по вопросам изменения климата проходит под эгидой Организации Объединенных Наций в Дубае с 30 ноября по 12 декабря. В нем принимают участие представители из 134 стран. Участники Extinction Rebellion обвиняют саммит в коррупции, поскольку многие из стран, участвующих в нем, в том числе ОАЭ, получают доходы от ископаемого топлива и, по мнению активистов, не заинтересованы полностью от него отказаться.

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